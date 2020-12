Luego de que el Estado oficializara que entregará un bono de $12.000 a los trabajadores estatales, en el sector privado se inició una catarata de pedidos por parte de los empleados. Hasta ahora, todos los empresarios han coincidido en que ven muy complicado el otorgamiento de una ayuda de fin de año. Dicen que lo más importante es mantener las fuentes de trabajo en un año pandémico.

En el sector comercial, el sindicato de Empleados de Comercio, encabezado por Mirna Moral, hizo una presentación en la Subsecretaría de Trabajo solicitando un plus de fin de año. El presidente de la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez, indicó: “No nos hemos juntado porque sabían ellos que no podemos pagar-con el sindicato-. Para el comercio en general es imposible, con los niveles de venta que hay es imposible. Las ferreterías, supermercados y farmacias no tienen la obligación pero sí lo van a pagar, ya lo han hablado”.

Sobre el pago del bono a los trabajadores de los supermercados, Moral explicó: “En los supermercados grandes ya están pagando 8.000 peso a todos y 5.000 pesos extra a los que estuvieron todo el tiempo, porque hay gente que se tomó licencia por el Covid-19. Me parece justo que sea una recompensa diferenciada donde se reconozca al que estuvo expuesto”.

En el ámbito de la construcción, los empresarios coincidieron en decir que no está en los planes. El presidente de la Cámara de la Construcción, Julián Rins, aseguró: “las empresas pueden acordar lo que quieran, puede haber un acuerdo informal, lo que es diferente a un acuerdo en paritarias que sería vinculante. Las empresas pueden acordar lo que quieran, puede haber un acuerdo informal, lo que es diferente a un acuerdo en paritarias que sería vinculante”.

Desde el sector industrial, el presidente de la entidad que nuclea a los empresarios del sector, Hugo Goransky, fue en la misma línea que Rins y Rodríguez. “Es muy difícil que la industria pueda pagar un bono, hay empresas que han tenido que tomar créditos para pagar los sueldos, ahora viene el aguinaldo. Lo más importante para nosotros es mantener las fuentes de trabajo, considero que no va a ser fácil que se pague ese bono que van a abonar en reparticiones estatales, en las cuales se vive una realidad muy diferente al sector privado”, cerró.