Un joven identificado como Martín Clemenceau fue víctima de una brutal agresión por dos desconocidos a la salida de un boliche en Rawson. Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo en el local bailable ubicado por calle Abraham Tapia antes de Calle 5. Según publicaron los medios locales, los agresores le reventaron una botella de vidrio en su cara, por lo que tuvieron que realizarle puntos de sutura en diferentes sectores de su rostro.

“No perdí el ojo por centímetros”, expresó el damnificado a Tiempo de San Juan sobre lo ocurrido a la salida del boliche Carpín. Según relató, estaba haciendo subir a diferentes jóvenes al transporte que brinda este local a quienes vivan en Capital o al Norte de San Juan para regresar de la fiesta. En ese instante fue cuando dos jóvenes se negaron a pagarle y comenzaron a increparlo.

Por su lado, el colectivo se llenó y se fue, situación que hizo que los golpeadores se pusieran más agresivos. Como respuesta, Martín aseguró haber entrado nuevamente al boliche pero antes de poder ingresar, uno de los sujetos con los que había tenido el altercado le dio una piña. Ante esto, la víctima se defendió y se desató la pelea que concluyó con uno de los agresores golpeándolo con una botella de vidrio en la cara.

“De ahí no me acuerdo más nada”, relató la víctima al medio sanjuanino, a lo que agregó: “Solo vi, creo, que se fueron en un auto”. Después, el damnificado fue auxiliado por dos chicas y luego quedó internado en el Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde le hicieron puntos de sutura en diferentes sectores de su rostro. “Me hicieron puntos bajo el parpado, en la frente, boca, al costado de la nariz. No perdí el ojo por centímetros”, contó.

Finalmente Martín fue dado de alta el domingo ya que no presentaba otras heridas de gravedad. Además, realizó la denuncia en la Comisaría 36ta, la cual fue derivada a la Subcomisaría Médano de Oro. “Me va a quedar la cara marcada para toda la vida”, concluyó.