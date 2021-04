Un robo que aparenta acarrear una gran logística detrás de sí tuvo como víctimas a dos departamentos en un complejo en Chimbas. Allí, los ladrones se llevaron una cantidad importante de elementos de mucho valor y, según sospechan los investigadores del caso, el golpe habría sido previamente organizado con detalle y hasta es posible que los delincuentes hayan contado con información sensible. Todo ocurrió en la madrugada del último lunes y una de las víctimas es un Policía de la Provincia que trabaja en la Comisaría 17ma.

El lugar del robo fue a metros de la esquina de calles Centenario y Tucumán. Según publicó Tiempo de San Juan citando a fuentes policiales, podrían ser más de uno los ladrones que entraron a los dos departamentos del complejo de diez en total. Los habitantes de los inmuebles no estaban en su domicilio al momento del hecho y en ambos casos los delincuentes entraron por la puerta del fondo, logrando sustraer del interior una gran cantidad de elementos.

Al efectivo policial le robaron tres computadores portátiles, una Tablet, mucha ropa y otros elementos de valor que no se detallaron. Por el lado de la otra víctima aún no se sabe bien qué le llevaron porque la Policía no había podido entrar al domicilio al no estar presente la dueña, aunque sostuvieron que era notable la falta de varios artefactos.

En el lugar de los hechos trabajó el personal de la Comisaría 17ma y también de la Sección Criminalística, que se encargó del levantamiento de huellas para investigar y poder dar con los posibles responsables del caso. Aparentemente, los ladrones habrían entrado y luego escapado por un descampado que linda con el complejo de departamentos. Lo que aún es investigado tiene que ver con cómo sabían los delincuentes que en esos dos domicilios no se encontraba nadie en el momento.