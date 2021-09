La joven sanjuanina que participó de La Voz Argentina se sumó a la polémica luego de que una participante del reality indicara en uno de sus vivos de Instagram que iniciaría acciones legales contra Telefé por presunto maltrato. En este marco, Magalí Aciar emitió un comunicado sobre esta situación en sus redes sociales y defendió a la producción del programa.

//Mirá también: Después de quedar eliminada de La Voz Argentina, la sanjuanina Magalí Aciar cumplirá el sueño del disco propio

Según publicó la cantante sanjuanina en una de sus historias de Instagram, “Sinceramente no me dio para hablar al respecto, primero porque por respeto a ella, segundo por respeto a mi amiga (Esperanza) quien estuvo involucrada entretanto puterío y tercero por respeto a mí, que no me gusta aportar al bardo. Pero me cansé de tolerar”, comenzó.

Luego, agregó: “Es que honestamente no me entra en la cabeza cómo puede ser tan mentirosa. Gente, yo soy participante de La Voz Argentina y puedo hablar. Puedo hablar de lo excelente personas que son, tanto los coach, como el jurado, como la producción de Telefe y mis compañeros”. En esa sintonía, sostuvo: “Me molesta porque estuve 17 días fuera de mi casa, lejos de mi familia y mis amigos de la voz y los productores de Telefe incluso Stefi Roitman me contuvieron cada vez que me sentí sola”.

Además, indicó que “por eso también puedo hablar. Ni dentro ni fuera del Canal existe el maltrato, jamás la maltrataron. Está inconforme consigo misma. El maltrato es un tema gravísimo que afecta a las personas todos los días, no es nomás salir a hacer un vivo diciendo que tu audición fue tan buena que los demás participantes no te queríamos por eso. Sos excelente cantante, ahora te falta ser buena persona para ser una gran artista”.

//Mirá también: Magalí, la joven sanjuanina que trabaja de moza y cautivó a Montaner: “Aún no caigo”

Finalmente, Magalí concluyó: “Yo vi llorar a mi amiga por la humillación que le causaste, dormía con ella en el mismo cuarto. La consolé y después de vivir una pesadilla en el escenario por tenerte como compañera. Y también la vi perdonarte. Entonces, ahora el consejo es resiliencia, wachi”.