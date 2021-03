La imagen de Tito, un hombre de 77 años acompañando a su bisnieta a su primer día de clases, emocionó al país. La foto la sacó su nieta, cuando partían para la escuela junto a la pequeña de pintorcito naranja. Rápidamente, la publicación se viralizó y Argentino Ontiveros se hizo famoso en el barrio. La historia detrás de la imagen de la que hablaron todos.

La nieta de Tito no podía llevar a su hija a la escuela porque coincidía con su horario laboral. El primero en ofrecerse fue su abuelo Tito, quien cuando ella era pequeña, también la acompañó para dar inicio al ciclo lectivo. “Mamá no pudo ir, pero ahí estaba él… peinadito, camisa, pantalón de vestir, zapatos. Muy buen mozo nos golpeó la puerta para llevar a su bisnieta al jardín. Su ansiedad era más grande que la de Luz y yo derritiéndome de amor al verla como corrió a sus brazos”, contó Macarena Bazán, la nieta de Tito y quien inmortalizó la imagen en un posteo.

Tito se mostró sorprendido cuando un conocido le preguntó por la foto que había sacado su nieta. Nunca imaginó que se podía haber generado semejante repercusión. “Nosotros íbamos caminando, y ahí mi nieta sacó la foto. Nunca imaginé la repercusión que iba a tener después. Es más, ni sabía que había sacado una foto. Alguien en la calle me paró y me dijo ´viste tu imagen en las redes`. La verdad es que nunca pensé que se podía generar esto. Yo acompañé a Luz como antes lo hice con su madre, con Maca. Uno ahora disfruta de esas cosas”, relató el hombre a Tiempo de San Juan.

Maca se emociona al hablar del vínculo entre Tito y Luz. Dijo que su madre, que es docente, la iba a llevar a Luz a la escuela pero finalmente no pudo. Tito se ofreció. “El tema es que apareció mucho tiempo antes en la casa. Estaba ansioso. Y esa situación me generó algo, me emocionó, por eso lo publiqué. Ellos tienen un complot permanente, un vínculo muy fuerte. La malcría mucho también”, dijo la joven.

Argentino está casado, toda la vida se dedicó a trabajar en una carnicería y en el 2009 se jubiló. Describe a la pequeña Luz como su regalona y como la más charlatana. “Es la mejor compañía que uno puede tener. Su mamá trabaja mucho y se queda casi todo el tiempo en casa. Es la más allegada a nosotros, la regalona. Compartimos mucho tiempo. Además, es charlatana”, contó. Esta no será la primera vez que Tito acompañe a su bisnieta a la escuela. Ya hubo muchas otras salidas en complicidad, que quedarán inmortalizadas en los corazones de ambos.