Antonella “China” Perdigues es una de las referentes de este deporte extremo denominado downhill skate, el cual consiste en bajar sobre un skate por pendientes a gran velocidad. Tiene 23 años y será una de las anfitrionas en el Mundial de la disciplina, en noviembre próximo.

El deporte extremo en la Argentina no son mediáticamente difundidos pero cuenta con gran cantidad de aficionados que comparten la pasión que genera esta actividad, buscando la adrenalina causada por la velocidad en el descenso de sinuosas pendientes de rutas sobre un longboard.

Es un deporte relativamente nuevo que explotó en Cuyo hace algunos años y en la provincia del patín, no podía faltar el downhill skate.

Y siendo San Juan la provincia de los deportes sobre ruedas por excelencia, volverá a ser organizador de un certamen del más alto nivel. Tras el exitoso Sudamericano, será sede del Mundial de downhill skateboarding en noviembre próximo.

La “China”, la cara femenina del downhill en San Juan

Antonella, más conocida como la China, hace cinco años que se dedicó a la práctica del downhill skate. En el 2018 debutó en competencia en la Quebrada de Moreira (Catamarca) y logró hacer podio con un tercer puesto. Desde entonces se dedicó de lleno a la participando activa no solo en la organización sino en la ejecución de tres de las carreras desarrolladas en San Juan.

Paralelamente estudió astronomía, después cambió a la física y actualmente se dedica a la comunicación de la ciencia “aunque decidí poner en pausa mi camino académico para dedicarme 100% al deporte”, contó.

Antonella Perdigues, referente del downhill en San Juan y en Argentina. Foto: Redes Sociales

-¿Qué te ha ofrecido este deporte?

-El DH me ofreció la posibilidad de enfrentarme a mis temores y de superarme en cada bajada. La experiencia de cada pendiente es única y me enriquece profundamente. Pero además, creo que lo más valioso que me dio es la diversa y cálida comunidad de la que soy parte. Una gran familia, compuesta por gente de todo el país, de las más variadas profesiones, estilos y tipo, unida por el amor incalculable a la patineta, la velocidad y la adrenalina.

-¿Qué esperás con downhill?

-Espero poder seguir representando a Argentina en la Selección Nacional. Correr el Mundial y luego viajar a Brasil a correr el Campeonato más tradicional de la región: Teutonia. Una recta que recorre una colina selvática donde se alcanzan velocidades en torno a los 120 km/h. Una locura que sin duda quiero hacer.

-¿Y a largo plazo?

-Planeo una vida llena de viajes por las rutas de todo el mundo, conocer nuevos riders, aprender de sus estilos y pulir muchísimo mis habilidades para conseguir un nivel profesional que me permita correr contra los más rápidos del mundo.

Actualmente en la provincia de San Juan son alrededor de 20 personas los que practican downhill, de los equipos Plan Dental (@plandental_downhill) y en Jáchal, los Longbross Team (@longbross_team).

El downhill según la China

Para practicarlo y “es una modalidad de carrera exigente, rigurosa, metódica, hace falta ser disciplinado y tener control de las emociones, como así también del miedo. No dar lugar a vacilaciones y mantener la mente fría.

Además “hace falta haber pasado por un entrenamiento físico diverso de fuerza, resistencia, equilibrio, movilidad, agilidad, potencia y una larga lista de etcéteras. También es preciso haberse encargado de entrenar la mente para administrar la adrenalina, los nervios, la frustración y las expectativas. Todos queremos ganar, todos lo intentamos, pero solo uno lo consigue”.

Cuidados y precauciones

Ante lesiones leves (esguinces, luxaciones, golpes etc.) y graves (fracturas, lesiones articulares graves o contusiones producto de algún impacto), la asociación y organizadores deben tomar ciertos recaudos.

Para amortizar todo riesgo, la seguridad cobra un carácter primario en la práctica de esta disciplina. Se usan trajes de cuero con protecciones articulares y cervicales, un casco cerrado homologado y guantes.

La pista o circuito en el que descendemos también debe contar con las protecciones pertinentes. En caso de una carrera las curvas deben estar aseguradas con fardos de pasto e inflables en los puntos de fuga. La organización debe tener dos ambulancias o más a disposición de los corredores. Y, por supuesto, el tránsito de autos debe estar totalmente bloqueado.

En el caso de una jornada de entrenamiento común, “tomamos la precaución de bajar manteniendo nuestro carril, con chalecos reflectores y con una radio o handy en el casco, de forma que uno de nosotros pueda ir ‘transmitiendo’ el estado de la pista, avisando si hay autos que suben o bajan, si hay algún objeto en la pista con el que se deba tener precaución, si es preciso que frenemos porque hay algún obstáculo impidiendo el paso, por ejemplo”.

Antecedentes deportivos de la China

Tras su debut en el 2018 y su tercer puesto, la China logró con el “Downhill Ninja”, en Punta Negra, un segundo puesto en la categoría femenina.

Luego de un largo receso para dedicarse a su carrera académica, seguido por los dos años de pandemia, tuvo un tiempo para juntar ganas y volver a las pistas.

“Volví a competir en Septiembre del 2021 en El Derrumbe (La Rioja), donde corrí por primera vez en la categoría Open, siendo lamentablemente, la única mujer en la categoría. Después, en Noviembre del mismo año corrí en Cacheuta (Mendoza), donde obtuve el tercer puesto en categoría femenina y posteriormente Rio Grande, San Luis, donde corrí en la categoría amateur”, enumeró.

Pero la competencia que la llevó a la Selección Argentina fue el de diciembre pasado, en el último evento del circuito nacional en Pasos Malos de Merlo, San Luis. Allí Perdigues logró posicionarse en el segundo lugar del ranking nacional del DH Skate.

Finalmente, hace pocos meses, San Juan fue sede de dos eventos de gran magnitud competitiva, donde contó con la visita de exponentes del deporte sobre ruedas, como fue el caso del Campeonato Apertura Nacional y el Sudamericano.

En ambas competencias, Punta Negra fue el escenario elegido para el downhill, el mismo contó con “el mayor despliegue logístico que se haya visto en Latinoamérica. En ambas ocasiones me quedé con el tercer puesto producto de haber tenido una caída en la final. De todas maneras fue un enorme orgullo haber representado a mi país, en mi tierra”, cerró Antonella, quien en noviembre buscará nuevamente hacer podio con los colores albicelestes, pero esta vez en el Mundial de la disciplina y ante los mejores del planeta.