Rompió el silencio la joven embarazada que fue brutalmente agredida por Claudio Martínez, el cantante del famoso grupo sanjuanino Labriegos. Micaela, de 24 años, contó que el terrible episodio de violencia de género se desató en la vivienda que compartían, en el barrio Güemes, en medio de una reunión de amigos. La víctima terminó internada, con fractura de tabique y otras lesiones.

Según relató la víctima a Tiempo de San Juan, el hecho se desató cuando ella le pidió a los amigos del músico que utilicen el baño que se encuentra en el exterior de la casa. “Yo le pedí que le dijera a los hombres con los que estaba tomando, en la farra, que hicieran pis en el baño de afuera porque, al estar yo embarazada, el baño de adentro estaba en muy malas condiciones. Yo lo quería limpiar, pero que ya no volvieran a pasar”, comentó.

Micaela señaló que cuando empezó a limpiar el baño, Martínez ingresó y la encerró, para luego golpearla. “Tengo fractura de tabique”, manifestó la víctima, quien agregó que el músico escapó de su casa con lo puesto.

Cantante de Labriegos, condenado por violencia de género. Facebook

La joven también denunció que la familia del vocalista de Labriegos le devolvió parte de sus pertenencias en mal estado, e incluso señaló que le faltan cosas. “Ahora con el transcurso del día me di cuenta de que me falta mi computadora que es la que yo uso para cursar el segundo cuatrimestre de abogacía. Dicen que no la tienen que no aparece”, sostuvo.

Martínez fue detenido, condenado y después, excarcelado. El juez Ricardo Moine le impuso una pena de 1 año y 3 meses de prisión condicional, pero quedó libre. Sin embargo, el sujeto no podrá acercarse a su ahora expareja a menos de 200 metros a la redonda y tiene prohibido mantener cualquier tipo de contacto con ella.

“Ahora no quiero nada, todo está en manos de la Justicia. Yo nada más quiero que esto pase y que yo pueda estar con mi bebé tranquila”, cerró Micaela.