En la última semana salió a luz uno de los casos de trata de personas más resonantes de los últimos tiempo en San Juan. El mismo titular del RENATRE, Oscar Bernard, lo definió como explotación laboral por parte de un cuadrillero y también por varias empresas de renombre a 120 cosechadores. Además, también se conoció que una trabajadora denunció haber sido víctima de abuso sexual en ese lugar.

Según publicó Tiempo de San Juan, para Oscar Bernard, “es el lugar más crítico donde hemos observado trata y explotación de personas; hay gente alojada en boxes con candados, no hay baños, no tienen agua potable, no les dan la comida y hay niños con situaciones de enfermedades como sarna. Además se dan una serie de situaciones claras para entender que ahí funciona un lugar donde hay trata de personas”. “Del total de los 120 trabajadores que viven ahí, solo logramos rescatar a cuatro porque el cuadrillero les está debiendo plata y una de esas personas acrecienta la posibilidad de haber sido abusada sexualmente”, agregó Bernard.

Así luce el sitio donde habitan más de 80 trabajadores de la cosecha en Sarmiento. Tiempo de San Juan

Uno de los cuadrilleros apuntados fue identificado como Domingo Rodríguez (47), oriundo de Jujuy con residencia en San Juan desde hace 17 años. Según trascendió, es el mismo propietario de los boxes numerados donde viven más de 120 trabajadores rurales que vinieron del norte argentino y de otras provincias y también es la misma persona que se “hizo cargo” del costo del pasaje de colectivos para traerlos a la provincia.

“Allá en el Norte no hay trabajo como acá, por eso los vamos a buscar y después ellos van pagando el pasaje en cuotas”, afirmó Rodríguez a Tiempo de San Juan. Además, sostuvo que “no viven 120 personas, sino 80 y 8 de esas son mujeres”. Por otro lado, los datos aportados por el cuadrillero no concuerdan con los del RENATRE: “Aquí se paga en orden y no se le debe plata a nadie, y por el cajón nosotros damos algo de 200 pesos. Ahora la comida corre por cuenta de ellos, eso sí, nosotros los llevamos cada 15 días para que hagan las compras y el que no puede comprar comida se le da”.

Bernard había afirmado en otra nota que “el pago es inferior a lo que establece la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, les pagaban el 50% menos de lo que vale la caja, rentabilidad que recae en el reclutador y la empresa”.

Según el dueño del lugar, "el problema fue porque me deje estar y tuve todo muy descuidado, pero ahora hemos ordenado y limpiado el sitio para no tener más problemas". Tiempo de San Juan

Según relató el medio sanjuanino, el lugar es fácil de encontrar gracias a la gran cantidad de colectivos viejos que hay en la puerta, los cuáles se usan para transportar a los obreros a las fincas de Sarmiento. Rodríguez afirmó que “El Acequión, Santa María y otra más que también hace aceite” serían los nombres de las fincas donde los obreros desarrollan sus tareas. Además, sobre el presunto abuso sexual afirmó: “No sabría decirle lo que pasó, sé que una chica habría estado con alguien, pero no sé”.

El viernes pasado, la Policía Federal hizo un procedimiento de más de 23 horas en la casa de Rodríguez, quien está siendo investigado por trata de personas. Para Bernard, “el procedimiento de trabajo de Rodríguez es típico de trata de personas. El cuadrillero va y recluta en el norte argentino a los trabajadores con la promesa de un trabajo de temporada con hospedaje, el pago del pasaje y un salario. Pero después viene a estos box que no tienen ninguna condición de salud, ni de vivienda y ni siquiera le dan agua para ejercer el trabajo”.

“La comida se las vende él, les cobra el alquiler y les paga la caja a 160 pesos cuando el costo en realidad es de 250 pesos y son las empresas la que se contacta con este cuadrillero”, agregó, y finalmente concluyó: “Todos tendrían responsabilidad, es un delito tanto de las empresas como de los cuadrilleros. En ese lugar vamos a tener que actuar de forma inminente”.