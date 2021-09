El último domingo, una sanjuanina encontró un feto en descomposición mientras revisaba restos de basura en Albardón. La escena que puso en vilo a los vecinos de Campo Afuera, en la Villa Villicum, requirió la intervención policial, específicamente de la Policía Científica. Según se conoció luego, el feto fue encontrado en un contenedor a metros de la Ruta Nacional 40 a la altura del autódromo.

Por estos motivos, la Justicia busca avanzar en la investigación y ya tendría pistas sobre la persona que lo habría abandonado en esa zona. Según expresó el fiscal Adrián Riveros en conversación con Radio Estación Claridad, “hasta este momento, el doctor Yesurón, del área Forense, no ha emitido el informe de la pericia y para nosotros es importante ya que se determinará el tiempo gestacional y si el aborto fue natural o inducido por medicamentos, por ejemplo. Esta es la evidencia principal de la investigación. Una vez con esa información, se tomarán distintas medidas”.

Además, agregó que “no obstante, se ha trabajado en forma paralela recolectando pruebas testimoniales y buscando cámaras de seguridad en la zona y de CISEM. Se llegó a un testimonio de una persona que habría visto a quien dejó la caja pequeña, de zapatos, en el interior del conteiner. La estamos individualizando y sería menor de edad. La ley prevé la posibilidad de interrupción del embarazo hasta las 14 semanas inclusive y por tanto, es imprescindible saber si se configura el delito para avanzar en las medidas probatorias”.

Por último, el fiscal indicó que más allá de la realización del aborto dentro del plazo contemplado por la ley IVE, “si no se realizó en un hospital y en virtud de quien lo realizó, constituye delito. La ley es clara en las condiciones en las que se debe practicar el aborto, en función de la seguridad y la salubridad de la persona. No cumplir con ello es pasible de sanciones por el Código Penal, dentro de las figuras de protección de la integridad física de la mujer. También se tiene que contemplar la edad de la mujer que se lo practicó, si es menor de edad para lo que es preciso una autorización o no y si tiene capacidades especiales o no”.