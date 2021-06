Regresa el Federal A y Desamparados ya tiene confirmado que el lunes, a las 16, visitará a Estudiantes de San Luis por la 7ma. fecha de la zona Sur. En tanto, el otro equipo sanjuanino que milita en la categoría de ascenso, Peñarol, el martes a las 15, recibirá a Sansinena de Bahía Blanca.

Cabe destacar que la semana pasada autorizaron a los clubes a retomar las competencias mediante decreto del Gobierno Nacional. Desde el Consejo Federal y AFA le pusieron fecha de reanudación a la competencia: lunes 7/6, pero si existe “acuerdo de partes” entre instituciones, podrán jugar el martes 8/6. La misma se dará con la 7ma fecha, jornada donde se detuvo el torneo.

El último encuentro de Desamparados

Por su lado, Peñarol hará de local ante Sansinena de Bahía Blanca, el martes a las 15, aunque resta determinar si será en el estadio Bicentenario.

En la última fecha que se jugó, la 6º, hubo duelo entre los sanjuaninos, Desamparados y Peñarol 3 a 3. Ese resultado lo mantiene en la zona de clasificación al Víbora que se ubica en el 7º puesto con 9 unidades, mientras que el Bohemio está en la parte baja de la tabla, en la posición 13º con 6 puntos.

Zonas y partidos de la 7ma. fecha

Zona Sur: Bolivar vs. Círculo Deportivo Nicanor Otamendi; Cipolletti vs. Ferro de Gral. Pico; Independiente de Chivilcoy vs. Villa Mitre; Estudiantes de San Luis vs. Desamparados (SJ); Peñarol (SJ) vs. Sansinena (BB); Olimpo (BB) vs. Juventud Unida de San Luis; Deportivo Madryn vs. Camioneros; Sol de Mayo vs. Huracán Las Heras.

Zona Norte: Sportivo Las Parejas vs. Juventud Unida de Gualeguaychú; Douglas Haig vs. Gimnasia y Tiro de Salta; Gimnasia CdU vs. Sarmiento de Resistencia; Racing de Córdoba vs. Sportivo Belgrano; Chaco For Ever vs. Defensores de Pronunciamiento; Central Norte vs. Defensores de Belgrano de Ramallo; Crucero del Norte vs. Unión de Sunchales. Libre: Boca Unidos.