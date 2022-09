Escándalo en San Juan por un fastuoso festejo para docentes organizado por un municipio

Un festejo para el Día del Maestro terminó en escándalo en San Juan. Ocurrió en la Municipalidad de Rivadavia y los concejales opositores piden explicaciones. El evento se realizó este viernes y asistieron unas 2 mil personas.

Según publicó Diario de Cuyo, los ediles opositores se enteraron del festejo pero no fueron invitados. El municipio lo gobierna Fabián Martín de Juntos por el Cambio y desde el Frente de Todos quieren explicaciones sobre los fondos que se utilizaron para la fastuosa cena.

“No tenemos problema que festeje, pero queremos saber cuanto costó y de donde salieron los fondos. Hemos visto videos y se trató de un festejo municipal donde no estuvimos invitados los concejales opositores pero si la gente de Juntos por el Cambio”, manifestó a Radio Sarmiento, el concejal bloquista Walter Vázquez. Ahora, los opositores presentaron un pedido de informe para que el intendente les diga de dónde salió el dinero para pagar la cena de los docentes.

“Vienen presentando ajustes presupuestarios porque no tienen fondos y vemos que hacen este evento con fondos del municipio, con presencia de representantes de su espacio. Critican a la provincia porque no hay prioridades y acá hay vecinos que tienen muchas problemáticas que no son escuchadas ni resueltas”, se quejó Vázquez.

Según el concejal, la cena le habría costado al municipio unos 20 millones de pesos pero no hay confirmación sobre el monto que se gastó.