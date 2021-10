Luego del largo parate de los salones de eventos de San Juan por la pandemia de coronavirus, la demanda por este tipo de lugares superó ampliamente la capacidad que hay entre todos los locales en la provincia. Por esto, las reservas están casi agotadas hasta febrero del 2022 ya que las fiestas canceladas en 2020 y parte del 2021 fueron reprogramadas, sumado a las nuevas.

Según explicó Esteban Vázquez, de la Cámara de Eventos en San Juan, en Radio Estación Claridad, la expectativa ha sido superada ampliamente: “A medida que se fue flexibilizando aumentó la demanda y consulta pero no sabíamos que iba a explotar como se hizo. Hay una gran cantidad de consultas que nos sobrepasa”. Además, el empresario explicó “que para fin de año hay una cantidad importante” y agregó que “lo que ha tenido que reverse fue la parte gastronómica”, ya que “no quedó congelado sino atado al evento. En vez de pensar en 250, invita a 180 personas para compensar que no se desvalorizara el dinero entregado en su momento. Hay otros que se acomodaron y pagaron la diferencia”.

Según publicó Diario La Provincia SJ, la parte gastronómica implica el 50% de que se gasta en cualquier fiesta, con montos oscilando entre los $1.000 y $1.500 la opción. A esto, se le suman los costos del salón, sonido, iluminación, decoración, fotografía, etc, por lo que se calcula que la opción por persona cuesta entre $5.000 y $6.000.

Sobre las nuevas problemáticas que tiene que enfrentar el sector, Vázquez indicó: “Hay una parte de demanda que no se está cubriendo, porque quedaron con su rotisería. Perdimos mucha mano de obra calificada que se fue a otras manos como la construcción con los mozos o cocineros. Encontraron una línea de trabajo constante, con pagos interesantes. Hemos empezado fuerte con la demanda pero el rubro no está preparado para la demanda. Falta mano de obra”.

Por último, concluyó: “En este momento que las empresas empiezan a consultar por eventos de fin de año, no hay salones. El calendario está lleno por los que no festejaron en el 2020 y la demanda del 2021. Cuando se sale a buscar no hay disponibilidad en los salones. Es una alegría pero hay que ver cómo podemos cumplir las expectativas del cliente”.