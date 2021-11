El ataque de una jauría de perros que mató a la sanjuanina Florencia Ledesma hace una semana hizo que se pusieran en marcha distintas alternativas por parte del Gobierno Provincial para abordar la problemática de los canes callejeros. Según informó el secretario de Ambiente de San Juan, Raúl Tello, se iniciaría un operativo para buscar este tipo de animales por las calles y así poder llevarlos hasta un refugio estatal y que sean adoptados.

En diálogo con Radio Colón, Tello indicó: “Hemos creado una unidad interjurisdiccional con la división Canes y la Policía Ecológica, estamos trabajando a partir de una unidad de rescate que poseemos, mediante los protocolos pertinentes, con la intervención de entidades no gubernamentales, primero vamos a elaborar un registro, esto haciendo uso de las cámaras de vigilancia. Segundo, ya están ubicados en lugares de alta concurrencia como la Difunta Correa, San Ceferino, Anchipurac, se presentan lamentablemente para que la gente deje perros y con este abandono amén de cometer un delito, están generando un problema potencialmente grave. En esas zonas vamos a intervenir rápidamente como así también otras zonas de la provincia para tratar de ir disminuyendo estas jaurías”.

Además, sostuvo que planean construir un predio en Rivadavia para poder darle refugio a estos perros, esterilizarlos y luego adiestrarlos y reinsertarlos. “Primero se hará el rescate, después se los lleva al centro de adiestramiento y luego se busca la adopción. Hay otras sociedades donde se ve en las películas que va la gente y elige su perrito. No está el concepto de perreras, sino uno más humano, no un lugar de práctica eutanásica que está completamente abolido por la ley”, indicó.

Según Tello, en San Juan no hay perreras porque “es un tema dejado de lado hace mucho tiempo, primero por una ausencia del Estado y el gran desafío es tratarlo con la sociedad civil y no un lugar donde cualquiera va tirando los animales. Va a ser peor el remedio que la enfermedad. Sí hay que ir por un lugar para contener y tratar de lograr la reinserción. El hogar es un espacio muy agradable, no va a molestar a nadie y entendemos que hay mucho maltrato animal también”.

También indicó que hay 6 quirófanos móviles en la provincia y que la idea es duplicarlos antes de fin de año: “La única dificultad que estamos teniendo es en la contratación de veterinarios, pero vamos de forma paulatina y progresiva a incorporar los colaboradores necesarios”, advirtió. Luego, agregó: “Nosotros estamos trabajando desde hace mucho tiempo, hemos realizado más de 20 mil intervenciones quirúrgicas de esterilización, a la par de campañas de concientización del programa ‘Acompañame’, también la pandemia hizo que durante muchos meses quedaran sin realizar las actividades de esterilización”.

“Hay gente que salió a abandonar a perros que son de raza porque ha descubierto todas las obligaciones que tiene, lo que habla muy mal del ser humano”, agregó. Por último, indicó que se tratará el tema en la Legislatura: “Iremos constituyendo toda un área con equipamiento, movilidades, ayudantes, y por supuesto fortalecer legalmente las penas y castigos que lo hará la Cámara de Diputados a través de un proyecto de ley que está por ingresar para su tratamiento. Se impondrán castigos más fuertes, tanto en lo económico como en llegar al máximo en la detención de personas que se encuentran en esta situación”.