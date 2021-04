La provincia de San Juan amplió el cronograma de vacunación y desde este lunes inició con la inoculación a los mayores de 60 años. Este grupo representa el de mayor cantidad de personas en comparación a los que se habilitaron previamente, los de 70 y los de 80. El último censo del 2010 arrojó que hay alrededor de 58 mil personas que están en este rango de edad. En las inscripciones abiertas la semana pasada, se alcanzó un total de 41 mil inscritos que recibirán la primera dosis.

Según publicó Diario Huarpe, para inmunizar a esta franja estaría se emitieron cerca de 4 mil turnos diarios para hacerlo de la manera más ágil posible. Sin embargo, observarán cómo se desarrollan los primeros días para evitar colapsar el mecanismo teniendo en cuenta que otros grupos ya habilitados se presentan en los centros de vacunación sin turnos previos.

En todos los departamentos habrá puntos de vacunación y de esta manera evitarán el traslado de los ciudadanos a un mismo lugar. La vacuna que recibirán los mayores de 60 será la Sinopharm, proveniente de China. El 5 de abril pasado llegó a la provincia un lote de 16.200 dosis del primer componente de este laboratorio, además, en total ya se recibieron 117 mil vacunas desde que comenzó la campaña.

Desde Salud Pública informaron que las inscripciones siguen abiertas y que no hay un límite establecido. Luego de inscribirse en la página de SI San juan, deberán esperar el mensaje de texto del 40340 en el que se asigna el turno con el lugar, día y horario. Cabe destacar que los adultos deberán asistir al centro de vacunación con el DNI y que no tendrán que registrar síntomas previos y solo podrán ir con un solo acompañante en caso de que así lo requieran. Quienes no tengan el turno asignado, no serán vacunados.