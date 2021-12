En la última semana se conoció la idea del Ejecutivo de San Juan de modificar el sistema electoral para escindir las PASO e implementar una fusión entre la Ley de Lemas y de Colectoras para las elecciones del 2023. En este marco, el propósito del Gobierno Provincial es ingresar el proyecto en la Cámara de Diputados en la última sesión ordinario del 2021.

Ante esto, desde Diario Huarpe pudieron consultar a seis de los nueve presidentes de los bloques partidarios que componen la Legislatura, tanto quienes representan al oficialismo como a la oposición. En este contexto, solo un legislador se mostró a favor de la iniciativa del Ejecutivo.

Andrés Chanampa, presidente del Bloque Bloquista del Frente de Todos, sostuvo que “antes que nada, aún no tenemos nada oficial y vamos a esperar eso para discutirlo en el seno del partido que represento como es el Bloquismo. Pero si no se puede negar que si escuchamos la opinión de los sanjuaninos y vemos las encuestas que se han realizado. Nadie quiere las primarias e ir en ese sentido es respetar el sentido de lo que expresa la mayoría”.

Por su parte, Marcelo Mallea del Bloque del Este, también del Frente de Todos, indicó que “para el 2023, en definitiva si se quitan las PASO en la Provincia igual seguirán estando a nivel nacional y esto no evitaría que los sanjuaninos tengan que ir a votar varias veces. En el mismo sentido opino con una nueva Ley de Lemas que llevaría a que existan muchas más boletas de las que hay y complicaría a los votantes”. En esa línea también argumentó el presidente del Bloque Frente Grande, Horacio Quiroga: “Personalmente mi partido no está de acuerdo de sacarlas ni a nivel provincial ni nacional. Nosotros creemos que sacarlas sería involucionar, atrasar en la sociedad. Para mí no existe argumento monetario ni democrático para ir contra ello”.

Por el lado de Juntos por el Cambio, el presidente del Bloque Producción y Trabajo, Sergio Miodowsky, argumentó: “No estamos de acuerdo en que se modifique la ley 613-N que establece la prohibición de cambios del sistema electoral 18 meses antes de las elecciones y más aún para cambiarlos por métodos retrógrados y que están en desuso que no son buenos que históricamente quedo demostrado. Por esto si esto prospera, no vamos a acompañar si se da de este modo el proyecto”.

Enzo Cornejo, presidente del Bloque PRO, sostuvo que “No hemos recibido todavía ninguna información oficial, y la verdad que nunca se nos llamó a discutir esta posibilidad de cambiar el sistema electoral y eso que participamos de las mesas del Acuerdo San Juan. Además, es una discusión fuera de lugar hoy teniendo en cuenta los problemas que tiene la Provincia con la sequía y las crisis en las que estamos viviendo”.

Finalmente, Gustavo Usín del Bloque Actuar, también de Juntos por el Cambio, enfatizó en que “ante la posibilidad de quitar las PASO y reflotar Ley de Lemas, es volver al pasado y quitarle la posibilidad a partidos chicos que buscan participar. Esto además es un mal mensaje para inversores que están atentos a estos cambios que les da inseguridad jurídica. Lo mejor sería que exista PASO, pero que se implemente la Boleta Única como herramienta moderna y de evolución democrática”.