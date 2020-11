Es una de las voces más reconocidas del dial sanjuanino. Actual director de FM del Sol, Paolo Orlando, es uno de los tantos sanjuaninos que ha padecido los síntomas más duros del coronavirus que incluso motivaron su internación y pusieron en peligro su vida.

Tras ser dado de alta, el conocido conductor radial brindó una entrevista a Canal 13 donde brindó detalles de las diversas etapas que atravesó en el padecimiento de esta enfermedad que cobró hasta el momento 178 vidas en San Juan.

Orlando asegura que con la aparición de los primeros síntomas pensó que la enfermedad no era tan grave, ya que tomó medicamentos genéricos que le sirvieron para aliviar los síntomas. Pero con el paso de las horas sus sensaciones fueron cambiando.

“Empecé a tomar Novalgina para la fiebre, Paracetamol y demás. Entonces en los dos días subsiguientes me sentía muy bien, entonces yo dije ‘Si es esto, no pasa absolutamente nada’ y caí en decir que esto era muy liviano. Al cuarto día la situación se empezó a complicar, al quinto día ya estaba complicado y después de estar dos días internado la situación empeoraba más. Entonces cambió mi percepción del coronavirus”, señaló.

Su estado de salud se desmejoraba a cada instante hasta que apareció el síntoma más temido, la falta de aire. “Apareció mi hija con un tubo de oxígeno. Me llevó a una clínica privada y me dijo ‘Tenés que entrar por esa puerta’. Ahí fue la despedida. Vos entrás a ese lugar y sabes que no la vas a ver por mucho tiempo. No sabes lo que puede pasar, fue una experiencia desagradable”, aseguró el comunicador.

Tras su recuperación y posterior alta médica, Orlando señaló que su percepción del Covid-19 se modificó radicalmente tras su padecimiento: “Cambió totalmente. Ahora es mucho más seria, mucho más dura y más responsable. Es más, esto cambia la perspectiva de tu vida”, cerró.