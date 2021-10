Las redes sociales operan hoy en día como difusoras de muchas cosas, como emprendimientos, movidas solidarias, y demás. Así, Ignacio “Nacho” Caro, un joven actor sanjuanino y estudiante del profesorado de Estudios Teatrales, aprendió a realizar servicios técnicos a las computadoras de Conectar Igualdad que entrega el Gobierno y posteó en las redes sociales que las arregla sin cobrar nada a cambio. La publicación se viralizó y el joven contó cómo fue que empezó todo.

Hace unos meses, Nacho aprendió a arreglar este tipo de computadoras gracias a que su hermano, dedicado al mundo de la informática, le enseñó. Sobre esta iniciativa, el joven habló con Dame Noticias y explicó los motivos que lo impulsaron a emprender esta tarea: “Hay un montón de gente que no ha podido continuar sus estudios o sus trabajos por no tener acceso a una compu que funcione, y ya que yo había aprendido a hacerlo, ofrecí el servicio para que puedan realizar sus actividades”.

A partir de este posteo, Nacho recibió muchísimas computadoras para arreglar. Dame Noticias

Además, reconoció que su objetivo principal es “facilitar a las personas que lo deseen el acceso a clases o trabajos con las netbooks de Conectar Igualdad. Se piensa que como andan lento ya no sirven, pero son buenos equipos. Vale la pena arreglarlas, de hecho yo estudio y trabajo con una que me facilita la vida”. En agosto comenzó su iniciativa solidaria por una publicación en Facebook que se viralizó. Pronto, varios sanjuaninos le escribieron y comentaron para que les pueda arreglar sus equipos. “Mucha personas me escribieron para saber cómo hacer para que se las arregle. Después, algunas de ellas me trajeron las computadoras y quedaron -hasta el momento- funcionando perfectamente”.

Lógicamente, al haber mucha demanda, esto puede hacer que Nacho se demore un poco en arreglarlas. Pero, de igual manera, afirmó: “El service se realiza en muy poco tiempo, por lo que la entrega se hace de un día para el otro”. Su usuario de Facebook es @NachoCarolo y quienes estén interesados en sus servicios, lo pueden contactar a través de ese medio.