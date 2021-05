Una nueva denuncia apuntó contra Andrés Navarro, el médico sanjuanino que ya estaba acusado de abusar sexualmente de una paciente. En este caso, la presunta víctima contó su experiencia relatando que le habría tocado la cola cuando él le colocaba una inyección. La defensa del acusado indicó que él no solo no conoce sino que tampoco recuerda a la mujer que lo señala en esta oportunidad.

Según informó Diario de Cuyo, la segunda denunciante no lo denunció en el momento porque no tenía su nombre, pero ahora que salió a la luz el caso que lo involucra, pudo reconocerlo. Por eso, decidió revelar los detalles del momento que vivió con Navarro en mayo del 2018. En aquél momento, la paciente fue atendida en la guardia del CEAC por el profesional acusado, quien le recetó un inyectable y al colocárselo le habría bajado los pantalones de más y también masajeado la cola. “Me decía ‘flaquita’ todo el tiempo, con demasiada confianza y me bajó los pantalones hasta la rodilla, dejando al descubierto mis partes íntimas. En un momento me masajeó la cola”, relató la mujer.

Pero además de eso, Navarro se le habría acercado al punto tal de ponerse cara a cara mientras le acariciaba la mano, aprovechando que su esposo estaba afuera del consultorio. “Me quedé helada por lo que estaba viviendo y no pude gritarle a mi esposo. Cuando me pude levantar, me mareé, él me agarró y me seguía acariciando. Al salir del lugar, sólo quería irme a mi casa. Mi marido todo el tiempo me preguntaba qué me había pasado porque no paré de llorar en el camino”, indicó.

La defensa de Navarro, Filomena Noriega, sostuvo que su defendido negó dicha versión y que no recordaba a la denunciante. “Por el momento analizan si tal acusación es viable y si se suma como una nueva acusación en su contra”, manifestó la abogada, y agregó: “Él niega absolutamente todo, dice que es inocente”. Por el momento, Navarro quedó en libertad luego de que la jueza Gema Guerrero le concediera la excarcelación, ya que consideró que no había peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.