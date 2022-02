A 200 kilómetros de la Ciudad de San Juan, un departamento convulsionado. La comunidad de Iglesia habla de una sola cosa por estos días: la denuncia por abuso sexual contra el intendente de la comuna, Jorge Espejo. La denuncia fue hecha por una exempleada del municipio y si bien el caso está en plena etapa de investigación, públicamente el funcionario ya salió a defenderse.

“Es un atentado contra mi persona, esto no es una casualidad, no estoy notificado… si es una denuncia, es una falsa denuncia por supuesto. No hay nada que yo haya hecho para ser denunciado”, expresó Espejo en diálogo con Radio La Cumbre.

Según el intendente sanjuanino, desconoce quién es la mujer que lo denunció en la Justicia: por ahora solo se sabe que fue empleada de la Municipalidad de Iglesia por un tiempo y que fue despedida el lunes pasado. “Estoy tranquilo, obviamente que tiene que ver con lo político, es atentar contra mi integridad moral, mi integridad como persona, tratar de dañarme, pero no lo van a conseguir tengo un propósito y un programa de gobierno y lo voy a cumplir”, apuntó.

Sí manifestó que no es la primera vez que sufre una embestida en su contra: “Hay una serie de actos de desprestigio de la gente que se opone al progreso, al crecimiento social y político de Iglesia, y que generalmente han utilizado perfiles falsos, no es una sola persona, es más de una persona, vamos a actuar cuando se dé la posibilidad”.

Consultado por una supuesta movida de los concejales de la oposición para apartarlo del cargo interinamente, el bloquista se mostró molesto y dijo que “no van a salirse con la suya, no van a lograr ponerme nervioso… son chicanas, cuestiones que se hacen para difamar (…) Esto viene hace rato, pero hoy han ido más allá”.