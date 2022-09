El colectivero sanjuanino que es famoso en las redes por su amabilidad y respeto

Conducir un transporte público para que lleguen a tiempo alumnos y trabajadores no es tarea fácil, pero es lo que logran a diario los colectiveros, quienes el pasado 24 de septiembre celebraron su día en el país. En San Juan, Iván Pacheco es uno de los tantos choferes de ómnibus que salen todos los días a trabajar, pero su caso se hizo viral porque los pasajeros resaltan su amabilidad y respeto.

El hombre trabaja para la UTE de empresas La Positiva y La Marina, a bordo de la línea 124 y antes en el TEO de la Red Tulum. Según le contó al Diario La Provincia SJ, hace 13 años que está frente a un volante: “Me gusta mucho este trabajo, es algo que siempre me apasionó. Por eso traté siempre de incursionar por este camino”, destacó.

Iván, que anteriormente condujo en las líneas 10 y 21, afirmó que “es un trabajo lindo, tiene sus cosas, pero lo disfruto mucho”. Los pasajeros que lo conocen destacan su amabilidad al momento de recibir a un pasajero y la responsabilidad con la que conduce.

“Un chico me dijo que me recordaba porque lo llevé desde la escuela primaria y ahora lo llevo hasta su trabajo. Son cosas bonitas que marcan y las agradezco”, mencionó. Sin embargo, también recuerda situaciones complejas como la ocasión que tuvo que llevar pasajeros al hospital por problemas de salud y no había tiempo de esperar una ambulancia.

Señaló que los sanjuaninos son muy agradecidos “cuando se les proporciona los medios para que ellos puedan usar el transporte, siempre lo reconocen de buena manera”. “Son muchas las situaciones que atravesamos a diario, esto implica respetar un horario, tenemos que cumplir, porque si no la gente no podría contar con la frecuencia que necesita. Siempre hay que estar atentos para evitar situaciones complejas”, agregó.