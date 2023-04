El acto heroico de un sanjuanino que arriesgó su vida por salvar a dos jubilados en un incendio

En situaciones de peligro, hay personas que arriesgan su propia vida para salvar a otras y demuestran valentía frente a estas circunstancias. Un caso como este fue el de un sanjuanino, quien heroicamente ingresó a una vivienda en llamas para salvar a una pareja de jubilados que se encontraba atrapada.

Así quedó la vivienda de los jubilados víctimas de un incendio Foto: Diario Huarpe

Afortunadamente, el incendio sólo provocó daños materiales, debido a que el hombre logró rescatar a los dos jubilados antes de que las llamas los alcanzaran. Los familiares de las víctimas le expresaron al hombre su agradecimiento por su gran valentía.

Cómo fue el rescate del sanjuanino a los dos jubilados que estaban atrapados en un incendio

El pasado domingo 23 de abril, en el barrio de Belgrano en Rawson, comenzó un incendio en la casa de dos jubilados que se encontraban durmiendo. Un hombre llamado Carlos Agüero pasaba por el lugar y observó la terrible situación, y de inmediato ingresó a la vivienda para rescatar a las personas que vivían allí.

Las víctimas eran dos jubilados, Fany Goody de 80 años y Enrique Godoy de 89, quienes estaban durmiendo en su habitación en el momento en que el incendio se desató. Según comentó la nuera de la pareja a Diario Huarpe, el jubilado de 89 años padecía de Alzheimer y estaba conectado a una sonda, por lo que podría haber sucedido una tragedia.

Así quedó la vivienda de la pareja de jubilados víctimas de un incendio Foto: Diario Huar

En un heroico acto, el sanjuanino tomó a los adultos mayores y los sacó rápidamente de la casa, antes de que las llamas los alcanzaran. Los vecinos alertaron a los bomberos, quienes controlaron el fuego y la pareja fue trasladada al hospital Marcial Quiroga, donde informan que se encuentran fuera de peligro.

Cómo fue que se inició el incendio en la casa de los jubilados

Según indicaron fuentes policiales a Diario Huarpe, el incendio se habría provocado por un desperfecto eléctrico que rápidamente avanzó y el fuego consumió totalmente la habitación donde se encontraba la pareja. Por fortuna, y gracias al heroico accionar del sanjuanino, el incendio sólo dejó pérdidas materiales.

Heroico rescate a una pareja de San Juan de un terrible incendio Foto: Noticias Bomber

Luego de su heroica acción que salvó la vida de dos personas, Agüero siguió su camino hasta su trabajo, no sin antes recibir agradecimientos por parte de los vecinos y familiares de las víctimas por su gran hazaña. Según informó Diario Huarpe, el hombre no era vecino de la zona, pero al observar lo que sucedía no dudó un instante y se metió entre las llamas arriesgando su vida para rescatar a la pareja.