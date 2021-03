Con el comienzo de las clases presenciales en San Juan, uno de los problemas a afrontar desde los Ministerios de Educación y de Salud Pública tiene que ver con cómo aplicar el protocolo y responder ante la aparición de casos positivos de coronavirus. El último lunes, se informó que se notificaron seis casos confirmados de Covid-19 entre la Escuela Superior Sarmiento (turno mañana) y la Escuela Paula Albarracín de Sarmiento (turno tarde).

Ambas instituciones funcionan en el mismo edificio escolar y por el protocolo jurisdiccional y de manera preventiva, suspendieron las actividades por 48 horas para proceder a la desinfección y también a la limpieza profunda del establecimiento. Además, desde Salud indicaron que ya comenzaron con la investigación epidemiológica correspondiente para determinar si existe una vinculación entre los casos y así poder establecer las medidas sanitarias correspondientes.

Por otro lado, este martes se conoció la detección de dos casos en otra escuela sanjuanina, la Ángel D. Rojas, también ubicada en Capital. Las autoridades del establecimiento lo comunicaron a través de un comunicado donde indicaron que tanto la directora de la institución como su secretaria contrajeron el virus, pero que no suspenderán las clases ya que no asisten a la escuela desde el pasado viernes. Además, aseguraron que no han tenido contacto con nadie de la institución. Sin embargo, los padres de los alumnos de que asisten a esta escuela pueden elegir no mandar a sus hijos a clases justificando la falta sólo con una nota.