Desvalijaron la casa de un conocido cantante sanjuanino: le robaron todos sus instrumentos

El famoso cantante sanjuanino Nano Rodríguez atraviesa un verdadero drama. En la madrugada del viernes, el músico fue víctima de un violento robo en su casa de Rawson. Según contó en redes sociales, delincuentes aprovecharon que en la vivienda no había nadie y se llevaron de todo: desde instrumentos hasta herramientas. “Nos dejaron en la calle”, expresó angustiado a Diario Huarpe.

El episodio ocurrió en su domicilio particular, ubicado en calle Hipólito Irigoyen entre Aguilar y Recabarren. Allí también funciona una radio y sala de ensayo. “Yo me vine a Córdoba para comenzar con el proyecto del nuevo disco, cuando me enteré de la triste noticia. Ayer, entre las 4 y las 6 de la mañana, entraron personas, aún no podemos precisar cuántas, a mi casa. En el lugar tenemos la radio, que funciona desde hace más de 16 años, y la sala de ensayo con todos nuestros instrumentos. Es muy grande el daño que nos hicieron”, explicó el músico.

Rodríguez contó que los ladrones se alzaron con una guitarra, un charango, 3 consolas, una notebook, una placa de sonido, una parchera de sonido y micrófono inalámbrico, entre otras cosas. Mientras que del taller se llevaron una máquina de calor, una amoladora, una agujereadora y cables.

“Gracias a Dios no entraron a la parte del fondo donde estaba mi mujer, mis hijos y mi papá, y por suerte ellos tampoco escucharon nada porque si no sé qué podría haber pasado. Esta misma noche vuelvo a San Juan para poder estar con mi familia y ver en detalle la magnitud del daño que nos hicieron”, agregó Rodríguez.

Por ahora el caso es investigado por la Policía. El músico señaló que por el horario en que fue, ningún vecino vio nada.