Aislados en Buenos Aires, después de volver de Tokio, donde hicieron historia al colgarse la medalla de bronce en voley, tres integrantes de la Selección Argentina pidieron volver a San Juan y hacer la cuarentena en sus viviendas. Se trata de Bruno Lima, Matías Sánchez y Federico Pereyra, quienes manifestaron estar angustiados por la situación y solicitaron ayuda para regresar a sus hogares.

//Mirá también: Argentina ganó el bronce olímpico en vóley al derrotar a Brasil y es el mejor de Sudamérica

“El problema es que tenemos pocos días para estar con nuestras familias. Tenemos impotencia por no poder estar en nuestras casas como el resto de nuestros compañeros que viven en otras provincias. Nosotros llegamos a Argentina como deportistas olímpicos y cada uno puede hacer la cuarentena en su domicilio, pero no en el caso de San Juan, que hay que hacerla en un hotel”, manifestó Bruno Lima, el máximo anotador que tuvo los Juegos Olímpicos de Tokio.

El voleibolista comentó que se encuentra aislado, con otros dos sanjuaninos y compañeros de Selección, en un departamento de la provincia de Buenos Aires. El equipo arribó al país el martes y, salvo ellos tres, el resto pudo viajar a sus domicilios para cumplir con la cuarentena obligatoria.

//Mirá //Mirá también: Seúl 88, siempre en el recuerdo: la medalla olímpica que consiguió la Selección Argentina de vóley hace 33 años:

Por ahora no saben cuándo podrán volver a San Juan para reencontrarse con su familia. La preocupación pasa también porque en los próximos días ya deben encarar nuevos desafíos deportivos con el combinado nacional y clubes a los que pertenecen.

“Queremos llegar a hacer la cuarentena en nuestra casa y no en un hotel porque tenemos pocos días de vacaciones, tenemos que regresar a nuestros clubes y no vamos a poder estar con nuestra familia, a la que no vemos desde hace tres meses”, comentó el opuesto a Diario de Cuyo. “Quizás nos hacen un PCR y podemos viajar, pero igual vamos a tener pocos días para estar con nuestros seres queridos”, agregó Lima.