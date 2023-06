Conmoción en las redes sociales por una sanjuanina con esclerosis múltiple que pide a su obra social que la ayude

Cecilia Videla subió un pedido desesperado a su Instagram, refiriendo el motivo por el cual decidió hacer pública su desesperado situación. Ella tiene esclerosis múltiple y la obra social que paga todos los meses no quiere darle el remedio que necesita para sobrellevar su enfermedad.

“Tengo esclerosis múltiple hace muchos años y ahora la obra social no me quiere dar la medicación que me corresponde y ninguna persona tiene que pasar por esto, ninguna persona con discapacidad”, arranca el video de la sanjuanina, quien no quiso dar el nombre de la obra social pero reclamó por la terrible momento que le está haciendo pasar.

“Es una enfermedad crónica que no pedimos tenerla, no queremos tenerla y empieza una lucha entre la obra social, el médico, el laboratorio que te tiene que dar los remedios. Uno te dice que sí, el otro te dice que no y se enojan, te tratan mal”, se lamentó Cecilia.

Para finalizar, le pidió a todos que le envíen mucha luz y energía. “Yo siempre le pongo onda pero hoy no, hoy no puedo”, cerró muy angustiada.

“No le pueden hacer esto a las personas con... que tenemos que rogar por una medicación de m...”, dijo angustiada Cecilia.

En tanto que con voz quebrado agregó: “a quien le pasa como a mi, no baje los brazos. Hay que pelearla hasta la muerte, porque tenemos esta discapacidad, una enfermedad crónica con la sentencia de muerte. Entonces denos los remedios, qué m... les cuesta”, concluyó.

¿Qué es Esclerosis Múltiple?

Se trata de una enfermedad en la que el sistema inmunológico degrada la cubierta protectora de los nervios. Este daño en los nervios interrumpe la comunicación entre el cerebro y el cuerpo.

La esclerosis múltiple ocasiona muchos síntomas diferentes, como pérdida de la visión, dolor, fatiga y disminución de la coordinación.

Los síntomas, la gravedad y la duración pueden variar según la persona. Algunas personas pueden no presentar síntomas durante gran parte de sus vidas, mientras que otras pueden tener graves síntomas crónicos que nunca desaparecen.

La fisioterapia y los medicamentos que inhiben el sistema inmunológico pueden aliviar los síntomas y reducir la velocidad de la progresión de la enfermedad.

Si bien un tratamiento ayuda, esta enfermedad no tiene cura. Y al decir que es crónica, es para toda la vida.