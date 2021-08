Finalmente, Matías Ariel Sosa, conocido por ser parte de la familia de los “Pastelitos”, fue condenado por lesiones graves contra su ex pareja y también por incendio, todo conjugado por ser en concurso real. Según publicó Tiempo de San Juan, Claudia Salica, representante del Ministerio Público Fiscal, informó que el juez lo condenó a 3 años y 6 meses de prisión efectiva.

El caso por el que fue condenado el “Pastelito” Sosa ocurrió el pasado 29 de mayo. Si bien hace un mes se iba a desarrollar el juicio abreviado, el imputado solicitó un cambio de abogado y la causa se pospuso. Ahora, hubo acuerdo entre las partes y el juez homologó la pena contra Sosa.

En la madrugada del 29 de mayo de 2021, Matías Sosa visitó a su ex pareja en su casa y la amenazó con matarla y luego la ató. Según expresó la víctima de Sosa en la UFI Cavig, “Se metió a mi casa por la ventana y me dijo ‘yo me voy a quedar’, le pedí que se fuera porque iba a venir una amiga y le dije que iba a llamar a la Policía. Se enojó y me insultó. Me fui al dormitorio, me siguió, me agarró de las muñecas, me ató y me decía que me iba a matar”.

Posteriormente, la víctima indicó que el agresor la estrelló contra la pared de un empujón, la tiró al suelo y luego la golpeó a puntapiés en la espalda. Sobre esto, la víctima relató: “Me levanté y salí corriendo a pedir auxilio. Cuando salgo, me doy vuelta y veo que salía humo de mi casa. Matías salió corriendo y huyó en un remis”. Por este hecho, Sosa estuvo varios días prófugo pero después el personal de UFI Delitos Especiales logró capturarlo en conjunto con otras brigadas el 3 de junio.