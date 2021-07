Este jueves en San Juan inauguraron el moderno Hospital de Santa Rosa con la presencia de Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, y Carla Vizzotti, ministra de Salud. Los funcionarios nacionales llegaron a primera hora y, después de protagonizar una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, viajaron junto al gobernador Sergio Uñac hacia la localidad de 25 de Mayo, donde está el nosocomio de 3.000 metros cuadrados cubiertos que cuenta con equipamiento médico de última generación, instalaciones especiales y mobiliaria general.

“Hoy estamos plasmando un proyecto que surgió antes de la pandemia donde la salud ya era una prioridad, y ahora continúa implementándose en todo el territorio nacional. Es una satisfacción poder acompañar desde Nación todos estos desafíos para San Juan, agradezco al gobernador por ponerse al frente de la salud pública”, destacó Vizzotti, de visita por primera vez en la provincia sanjuanina, durante la inauguración.

Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, y Carla Vizzotti, ministra de Salud, en la inauguración del hospital de Santa Rosa en San juan.

Cafiero, por su parte, le rindió homenaje al Dr. Víctor Barroso, quien fue director de la Zona Sanitaria II y falleció a causa del Covid-19. “La pandemia nos quitó muchas cosas, algunas de las algunas vamos a poder ir recuperando, también nos quitó la vida de amigos, de seres queridos y eso no lo volveremos a recuperar, por eso llevamos adelante el plan de vacunación más grande de la historia. Lo que no nos va a poder sacar nunca la pandemia es la esperanza de recuperar la vida que queremos y no va a poder detener el proyecto de país que todos nosotros queremos construir”, destacó.

En este contexto, Vizzotti pidió “solidaridad” a los sanjuaninos de entre 40 y 55 años que aún no se vacunan: “Son los más rezagados en materia de vacunación en la provincia de San Juan. Le pido a las personas que integran este grupo que asistan a vacunarse. Este es el camino para lograr los objetivos nacionales y provinciales. Ir a vacunarse es una forma de respaldar todo lo que se viene haciendo desde que empezó la pandemia, es pensar en el otro”.

De acuerdo a los datos oficiales, el grupo comprendido entre los 50 y 59 años sigue siendo el que en menor porcentaje accedió a las vacunas contra el coronavirus. Apenas el 34,25% accedió a la inmunización desde el 9 de junio, fecha en la que abrió la inscripción para este sector. Le sigue el grupo de entre 18 a 39 años con el 41,41% y el de 40 a 49 años con el 43,87%, todos sin comorbilidades.