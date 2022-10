Alerta en San Juan por alimentos vencidos en supermercados

Una vez más, en San Juan se detectaron alimentos vencidos en las góndolas de un supermercado, donde debió actuar Defensa al Consumidor por denuncias de consumidores, que además, también realizan denuncias por la diferencia en los importes de alimentos en góndola y el final en caja.

Compras en el supermercado y el cuidado en la fechas de vencimientos. Imagen ilustrativa

Según el informe de Defensa al Consumidor confirmó que un supermercado tenía a la venta productos vencidos, por lo que debieron efectuar el acto administrativo mediante una acta de infracción. El hecho ocurrió en la localidad de Rawson donde funciona un supermercado de dueños chinos.

Lo cierto es que se identificó cuáles eran los productos vencidos y se labró un acta de infracción. Pero no es la primera vez que sucede ya que las semanas anteriores detectaron un supermercado chino con productos vencidos.

Cuando se encuentra productos vencidos, lo primero que se hace es identificar si es o no lácteo. No es lo mismo un yogurt vencido que un producto que no lo es como un paquete de fideo moñito, remarcaron desde el organismo.

Alimentos vencidos

Existen alimentos que nunca se estropean o que se pueden consumir sin problema más allá de su fecha de vencimiento como especias o aceite.

Si se deterioran con el tiempo, esto ocurre sobre todo por dos razones:

Pueden desarrollarse bacterias y otros microorganismos capaces de alterar el alimento o causarnos enfermedades.

Se producen reacciones bioquímicas en las que participan los compuestos que constituyen el alimento, a partir de las cuales se forman otros compuestos que alteran las características organolépticas (aspecto, olor, sabor, textura) o que suponen un riesgo para la salud.

Alimentos Foto: Aruseras / La Sexta

Fecha de caducidad y fecha de consumo

Los alimentos microbiológicamente muy perecederos -riesgo inmediato para la salud- si los consumiéramos poco después de haberse vencido su fecha de vida útil deben llevar “fecha de caducidad”. Ejemplo, bandeja de carne fresca.

Caducidad: la fecha está presente en aquellos alimentos que sean microbiológicamente muy perecederos, los cuales pueden producir un riesgo inmediato para la salud. Ejemplo: carnes, pescados, productos al vacío o pasteurizados.

Consumo: la fecha es un poco más flexible, dado que si las comemos pasado el día marcado, no tienen por qué suponernos un riesgo inminente a nuestra salud. Esto se produce por dos motivos: porque se han sometido a algún tratamiento de conservación, o bien porque el alimento en sí no tiene unas condiciones.