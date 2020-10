Una joven sanjuanina compartió en las redes sociales la indecorosa propuesta laboral que recibió, la cual entre sus requisitos, y de forma excluyente, exigía una presencia llamativa, “preferentemente de pollera cortita”.

Nadia Chaparro, de 20 años, había publicado un aviso clasificado en un diario local en busca de trabajo. Bajo ese motivo, dos días después se contactaron con ella vía telefónica, asegurando que la llamaban desde una empresa de autotransporte establecida en el departamento de Chimbas para ofrecerle un trabajo como secretaria.

En el comienzo de la comunicación, el supuesto empleador le preguntó a Chaparro si tenía experiencia en atención al público y telefónica y si tenía conocimientos informáticos. Hasta ahí todo se desenvolvía dentro de los carriles normales de una entrevista laboral, cuando el sujeto planteó como requisito excluyente que vistiera ropa sexy.

En declaraciones a Diario de Cuyo, la joven aseguró: “Era un hombre adulto el que me llamó, me dijo que era un trabajo de lunes a viernes por 1.500 pesos la hora y ahí ya me sonó raro. Luego me preguntó si tenía conocimientos en programas y manejo de PC. Pero luego empezó a preguntarme sobre mi vestimenta, si tenía polleras cortitas para usar. Traté de obviar la pregunta para conseguir más información y luego insistió en que su jefe le exigía que contratara a una mujer joven llamativa que se vistiera de pollera cortita y sexy porque le gusta mirar mientras trabaja”, comentó Nadia.

Irritada, Chaparro interrumpió la propuesta para decirle al hombre que era una vergüenza. Acto seguido, el oferente colgó y la joven decidió dar a conocer la experiencia a través de las redes sociales para dar alerta a otras mujeres que se encuentran a la búsqueda de trabajo.

“Me sonó muy raro todo, incluso llegué a pensar que puede tratarse de algo vinculado a la trata de personas, porque me dijo que si pasaba esa entrevista laboral por teléfono debía luego tener una entrevista presencial. Subí lo que me ocurrió a las redes sociales con el número del que me llamaron para que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo”, aseguró la víctima.

Nadia Chaparro comentó lo sucedido en una publicación en las redes