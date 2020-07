Juan y Marianela estarán unidos de por vida. Se trata de dos amigos de la provincia de San Juan que comparten una historia de amor incondicional: él le donó un riñón a ella para salvarle la vida. La joven padece una malformación congénita en los uréteres y siempre supo que llegaría el momento de dializase. Eso ocurrió en el año 2011 cuando tenía 22 años.

Marianela y Juan hace 12 años. Foto: gentileza Marianela Rodríguez.

Marianela y Juan contaron su historia de amistad a Diario Huarpe y relataron cómo sufrió ella la diálisis por la que tuvo que dejar de hacer lo que más amaba: bailar. “Tenía una vida bastante activa, cuando mi función renal se fue desgastando, empecé a sentirme mal y dejar de hacer algunas cosas como danza”, relató al diario local la joven. “Lo que más me shockeó de entrar a diálisis fue que mi vida empezaba a depender de una máquina”, explicó.

Durante 6 años Marianela fue a diálisis tres veces por semana, durante cuatro horas cada vez que la conectaban. Su amigo Juan, esposo de Gema, también amiga de la chica, comenzaron a hablar del tema y tomaron la decisión. El joven quería darle un riñón a su amiga pero no quería ilusionarla así que no le dijo nada. “Lo hice por un tema de no ilusionarla a ella porque ya había pasado con el mismo proceso con familiares que no fueron compatibles”, detalló Juan.

Marianela aún guarda la pulsera del hospital, dice que en ella salen las fechas de sus dos nacimientos: el real y cuando volvió a nacer tras el trasplante. Foto: gentileza Marianela Rodríguez.

Una vez que investigó, convocó a Marianela a su casa y junto a Gema le dieron la noticia. “No quiero que te hagas falsas ilusiones, pero lo intentemos”, le dijo. Tras varios exámenes que incluyeron un viaje al Hospital Favaloro, en Buenos Aires, el trasplante se realizó el 13 de agosto de 2018.

Antes de eso, los amigos pasaron por una innumerable cantidad de estudios y análisis legales, hasta que la Justicia comprobó que no había una transacción comercial por el órgano, algo que está prohibido. Marianela y Juan se conocieron hace 12 años en la Acción Católica y hoy su amistad es más fuerte que nunca. “Me regaló una parte de él para que yo pueda seguir viviendo, es amor sincero, de ese que se brinda sin esperar nada a cambio”, concluyó la sanjuanina.