Florencia Mercau atraviesa un verdadero drama a 1100 kilómetros de su familia, de sus raíces. La joven es arquera de Independiente y la pandemia de coronavirus la sorprendió cuando estaba en Buenos Aires, donde vive con su pareja y las hijas de ella. A cuatro meses de que se decretara la cuarentena contó que está viviendo una situación desesperante y pide ayuda para volver a su casa.

En diálogo con Tiempo de San Juan, la futbolista señaló que se encuentra aislada completamente en un departamentito que alquila en la localidad de Berazategui. Si bien sigue percibiendo el sueldo que le brinda el Rojo, a pesar de que está paralizada la actividad desde marzo pasado, sostuvo que esos 16 mil pesos no llegan a cubrir todos sus gastos.

“No me alcanza para nada. Hoy (jueves) nos llamaron para avisarnos que nos aumentan el alquiler y es una situación terrible. No llegamos con la plata, nos vamos a tener que ir de acá. Lo que me importa son las nenas y mi pareja”, dijo desesperada.

Florencia contó que no tiene contaco ni ayuda de nadie, y remarcó que la situación ya se tornó angustiante, sobre todo porque una de las pequeñas padece asma y se debe cuidar más que el resto. Por eso pide ayuda para poder viajar a San Juan. “Hace ya cuatro semanas que quiero volver, yo soy sanjuanina. Sólo necesito conseguir los permisos”, manifestó.