En la mañana del lunes, el intendente municipal Damián Bernarte junto al arquitecto Enrique Zanni, magister en Conservación y Rehabilitación en Patrimonio Arquitectónico, el secretario de Infraestructura Néstor Gómez y los profesionales que integran la Comisión de Patrimonio Arquitectónico municipal, informaron sobre el proceso de diagnóstico y elaboración del proyecto para la restauración del Palacio Tampieri.

Para referirse a ello, el secretario de Infraestructura Néstor Gómez expresó: “Es una alegría poder contarle a la sociedad de San Francisco sobre el trabajo que venimos realizando desde comienzos de año y por indicación de nuestro intendente, junto con la Comisión de Patrimonio Arquitectónico municipal.

En principio empezamos una ronda de consultas con distintos especialistas que vinieron a visitar el Palacio a los efectos de realizar un diagnóstico de la situación edilicia del mismo y a través de ese diagnóstico comenzar a intervenir para recuperarlo como patrimonio sanfranciqueño”, comentó Gómez quien además agregó: “En ese trabajo se recibieron a distintos profesionales y en conjunto con la Comisión de Restauración municipal hemos contratado al arquitecto magister en Conservación y Rehabilitación en Patrimonio Arquitectónico Enrique Zanni quien junto a su equipo ya está trabajando a los efectos de brindarnos un diagnóstico de la situación del edificio, plantearnos una solución de esa patología y además en función de esas especificaciones técnicas que tiene la obra de restauración, brindarnos las pautas necesarias para el llamado a licitación de la empresa que se encargará de ejecutar los trabajos necesarios”.

Restauran el palacio Tampieri Foto: San Francisco

Con respecto al diagnóstico y elaboración del proyecto, el arquitecto Zanni, manifestó: “Tuvimos el honor de ser convocados por el gobierno municipal para efectuar dos tareas, que se aúnan en el resultado, que es el diagnóstico del estado del edificio y el proyecto de reparación y rehabilitación del mismo.

Somos una consultora que nos especializamos hace 31 años en patología de la construcción y patología ambientada a patrimonios, trabajamos en forma conjunta con el arquitecto Javier Correa que se encarará del proyecto de conservación. Junto al arquitecto Correa ya hemos realizado varias obras durante los últimos años como la restauración patrimonial de la Iglesia de los Capuchinos en Córdoba y la Capilla Buffo que son obras que han ganado premios internacionales”.

Primera etapa: diagnóstico y proyecto

“Lo que vamos a hacer en esta primera etapa es diagnóstico y proyecto, ese proyecto terminará entregándole a la intendencia planos, pliegos y especificaciones técnicas para que puedan llamar a licitación para ejecutar la obra, este trabajo se plantea en un plazo de 60 días. Como estamos viniendo desde el mes de abril venimos adelantados, vamos a poder cumplir con los plazos que nos planteó el ejecutivo municipal. Me parece muy importante la iniciativa del señor intendente y de todo su equipo de trabajo de rescatar un edificio de tan alto valor patrimonial como es el Palacio Tampieri, es muy importante invertir parte del presupuesto en la conservación del patrimonio porque este es parte de nuestras raíces y porque si un pueblo no sabe de dónde viene, la sociedad no sabe hacia dónde va. Hay una trilogía que dice que hay que conocer para valorar, hay que valorar para querer y hay que querer para conservar”, finalizó el profesional.