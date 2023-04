Presentaron los Juegos Sanfransisqueños

En la mañana del lunes, se realizó la presentación y especificaciones de los Juegos Sanfrancisqueños, Deporte y Cultura, esta nueva propuesta que pondrá en marcha el municipio desde el mes de mayo hasta octubre inclusive, el acto estuvo encabezado por l intendente Damián Bernarte junto al inspector de Educación Física Región 2 Este Gabriel Cardetti y el director General de Modernización Javier Castelli.

Este evento tienen la finalidad de propiciar la convivencia, la participación y la competencia en actividades deportivas y artísticas, constituye asimismo un programa de fortalecimiento del deporte, la cultura en nuestra ciudad, participando de los mismos entidades educativas, deportivas y/o sociales, públicas o privadas que nucleen niños, adolescentes y adultos mayores.

El intendente Bernarte, destacó además que desde el municipio se tiene muy en claro que los fondos del presupuesto que se destinen a actividades culturales, artísticas, deportivas y para la formación no es un gasto sino una inversión. “Estamos invirtiendo no sólo en calidad de vida sino en mujeres y hombres de bien que podrán seguir adelante este proceso de desarrollo y crecimiento que atraviesa la ciudad. Esto es gracias a la colaboración de todos, el municipio pode a disposición los recursos necesarios para poder afrontar una tarea que no es menor”, aseguró Bernarte.

Juegos Sanfrancisqueños Foto: San Francisco

Cabe resaltar que la organización estará a cargo de la Municipalidad de San Francisco a través de las Secretarías de Gobierno, Desarrollo Económico y Educativo, Modernización, la Dirección de Deportes y la Dirección de Cultura, La Inspección de Educación Física Región II Este, La Asociación de Profesionales en Educación Física (APEF) y el Profesorado de Educación Física del Instituto FASTA.

Por su parte, el inspector de Educación Física Región 2 Este Gabriel Cardetti aseguró que “es un placer después de tantos años charlando y viendo la manera de cómo llevar adelante esta propuesta en donde los chicos tengan muchas oportunidades. Siempre digo que cuando los adultos nos ponemos de acuerdo para que los chicos tengan oportunidades, salen cosas maravillosas y ésta va a ser una de ellas”.

En tanto, el director general de Modernización Javier Castelli remarcó la importancia de que se lleven adelante esta propuesta “por el hecho de poder abarcar nuevas disciplinas deportivas, nuevas modalidades, sabemos que los chicos tienen muchísimas habilidades y está bueno poder compartirlas, disfrutarlas”.

Asimismo, Castelli comentó que para dar vida a este proyecto se han puesto de acuerdo muchas instituciones de la ciudad “y eso es muy interesante por todas las propuestas abarcativas”, brindando además las especificaciones técnicas de los Juegos Sanfrancisqueños, los cuales se desarrollarán en 5 categorías: Categoría AD (adaptado) Categoría AP (Alumnos Primaria) Categoría AS (Alumnos Secundaria) Categoría ATU (Alumnos Terciarios-Universitarios) Categoría M Adultos Mayores (Desde los 60 años) Representando a Instituciones Deportivas – Vecinales, previendo la participación de 5000 alumnos en 25 disciplinas deportivas y 12 disciplinas artísticas.

Entre las disciplinas que incluyen deporte se encuentran:

· ATLETISMO

· AJEDRES

· BÁSQUET 3 X 3

· BÁSQUETBOL

· BOCCIA

· CICLISMO MONTAÑA

· DELEGADO

· FÚTBOL 7

· FÚTBOL 11 (M)

· FÚTBOL 7 (F)

· GOLF

· HÁNDBOL

· HOCKEY 7

· JUDO

· NEWCOM

· NATACIÓN

· PADEL

· PATIN ARTÍSTICO

· RUGBY 7

· TENIS

· TENIS DE MESA

· TIRO CON ARCO

· SOFTBOL 5

· VOLEY

· PLAYA VOLEIBOL

Con respecto a la cultural:

· FOLKLORE SOLISTA VOCAL o INSTRUMENTAL

· FOLKLORE CONJUNTO VOCAL

· BANDAS DE ROCK

· BANDAS DE CUMBIA

· CUARTETO

· FREESTY

Danza:

· FOLKLORE TRADICIONAL

· TANGO

· DANZA INTERNACIONAL

Artes Visuales

· MURAL / DIBUJO