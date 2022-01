Los Halcones se hacen desear para verlos para verlos jugar de local y hay que seguir esperando. Este martes volvían a disputar un partido en el estadio Severo Robledo, pero el encuentro fue suspendido por varios casos de COVID en el plantel de Libertad de Sunchales.

En el marco de la sexta fecha de la Fase Regular de la Conferencia Norte, el elenco santo debía recibir a Libertad de Sunchales a las 21:30 horas, pero desde la Adc informaron que el partido fue suspendido debido a la situación epidemiológica. A los casos de Julián Eydallin, Nicolás Quiroga, Franco Lombardi (afectados por Covid) y Mateo Pérez (aislado por contacto estrecho) se le suma otro jugador más que dio positivo.

De esta manera, el partido no se jugará y, según una nueva normativa de la Adc, los puntos corresponden a San Isidro, siendo el resultado 20 a 0. La disposición indica: “en el caso de que un partido no se dispute por no poder competir sus planteles, se le otorgará 2 puntos al equipo ganador (aquel que pueda completar su equipo) y 1 al perdedor (aquel que no logre completar el mínimo de fichas para jugar).