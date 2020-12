La municipalidad de San Francisco presentó el Plan Verano 2021, y en el marco del mismo se realizarán diferentes actividades para niños y adultos. Entre ellas se encuentran el gimnasio municipal, talleres de natación y boxeo, entre otras. Las inscripciones estarán habilitadas a partir de este miércoles 16 de diciembre y el ciclo irá desde el 4 de enero hasta el 26 de febrero.

El Director de deportes, Juan Iturburu, expresó: “valoramos el hecho de saber que le estamos dando igualdad a los vecinos, sobre todo a aquellos que no tiene la posibilidad de optar por un club privado o un gimnasio, algo a lo que nos instó el intendente Ignacio García Aresca desde el inicio de su gestión”.

Por otro lado, el funcionario resaltó que debido a las condiciones sanitarias que existen, los cupos serán limitados, y comentó detalles sobre cada actividad: “en cuanto a la natación libre, la misma es para aquellos que ya saben nadar, quienes dispondrán de tres andariveles libres con un profesor supervisando. En lo referido a discapacidad, trabajamos con todas las instituciones de la ciudad y deberán presentar el certificado de discapacidad y el apto médico, tanto sean instituciones como de manera particular que no cuenten con obra social o no estén inserto en el sistema de salud”.

Para las inscripciones es necesario presentar apto físico, DNI o fotocopia del mismo, y en caso de que quien participe sea menor de edad, deberá ser acompañado por sus padres o tutores. Las actividades que se realizarán son las siguientes: gimnasio municipal (máquinas, máquinas correctivas y máquinas adolescentes); gimnasio municipal de boxeo (boxeo) y polideportivo municipal (diferentes talleres de natación para niños y adultos).