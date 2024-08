Cómo corregir el pie plano infantil

El doctor Alejandro Escobedo Paz, traumatólogo, habla sobre el pie plano infantil, una condición frecuente que afecta al 20% de la población. El pie plano se caracteriza por la ausencia o pérdida del arco del pie, pero según explicó el profesional, no siempre es una deformidad o malformación. En charla televisiva, el profesional explicaba:

- “El pie plano es una entidad muy frecuente, es tal vez la consulta más frecuente en el consultorio del ortopedista infantil, incluso los traumatólogos en general. Consiste básicamente en la pérdida o en la ausencia de esta imagen que llamamos el arco del pie, que hace referencia al arco interno, arco longitudinal interno del pie. Es una característica muy frecuente en la población, más o menos el 80% de la población desarrolla esta característica, el arco plantar. Y hay aproximadamente un 20% de la población que tiene un desarrollo menor o ausencia del arco plantar.”

-¿Es el único signo o síntoma que nos da a a conocer el pie plano o hay otros?

- ”Es importante distinguir lo que es la causa más frecuente, que es lo que abordaremos hoy, que es el pie plano laxo o flexible, que es el pie plano común que uno observa en los niños y que las personas que habiendo tenido pie plano de niños siguen teniéndolo de adulto. El pie plano laxo, flexible, común, es un pie que es muy bien tolerado, como le decía, hay un 20% de la población mundial que tiene estas características y hoy por hoy se considera una variante de la normalidad, no se considera una deformidad o una malformación. Los pacientes sintomáticos, es decir, que tienen dolor, molestias, dificultades para la marcha, no tanto para la marcha, sino para la actividad física, sobre todo la actividad física extenuante, para el uso de algunos calzados que son específicos, por ejemplo, botines o zapatos especiales para algún deporte. En esos casos, este puede generar inconvenientes.”

-¿En que casos debería generar preocupación?

-“Son muy pocos los pacientes con inconvenientes. En estos casos lo que se detecta es disfuncionalidad del pie: cansancio, dolor en la parte externa del pie, pantorrillas, dificultad con el calzado. Son chicos que se niegan a caminar distancias prolongadas”

-¿Cómo se diagnostica?

El diagnóstico comienza con el examen físico, el examen clínico, el examen ortopédico, que nos permite no solamente valorar el pie, sino observar otras características en la marcha, en la estructura ósea, el comportamiento del cuerpo de la persona, y nos permite analizar si ese pie plano es una condición que puede resultar perjudicial para esa persona o es simplemente una cuestión constitucional que va a ser totalmente tolerada y va a poder vivir hasta anciano con su pie plano sin mayores problemas.

-¿Que tratamientos hay disponibles para tratar el pie plano infantil?

-”En el caso del pie plano infantil, el principal tratamiento que se recomienda hoy por hoy en ortopedia es no hacer nada, es decir, no sobreactuar. sabemos que el pie comienza a desarrollar el arco a partir de los cuatro años, de una manera totalmente natural. Antes de los cuatro años la inmensa mayoría de los niños tienen pie plano y es un pie plano fisiológico, natural y tiene su razón de ser. El arco comienza a desarrollarse a partir de los cuatro años y seguirá haciéndolo hasta los diez. Todo ese período de tiempo el pie va air evolucionando de acuerdo a sus características hereditarias, porque es un rasgo que se hereda.”

“En algunos casos puntuales, donde hay uno detecta cierta disfuncionalidad, inicialmente el tratamiento con ortesis plantares, las plantillas famosas, puede ser una solución temporaria que mejora el comportamiento del pie, la adaptación del calzado, pero no tiene efecto correctivo y eso es importante recordarlo. Las plantillas, el calzado ortopédico funcionan mientras se usan pero al suspender el uso el pie vuelve a la posición que tenía.”

-¿Cual es el criterio para determinar si es necesaria una cirugía?

“Es importante la evolución natural del desarrollo del pie. Hay niños con pie plano moderado a severos y con el tiempo nos sorprenden, ya que la actividad física, el crecimiento, ayudan a que vaya mejorando. Lo que hace normal al pie no es la ausencia o presencia del arco, si no la funcionalidad. Es una máquina muy compleja que está diseñado para andar descalzo. Y esto es muy importante ya que la mayoría de las consultas son por el uso de calzado inadecuado, o el uso mismo del calzado. Son niños que estando descalzos no tienen ninguna molestia. El pie está La cirugía es una opción en casos muy específicos, donde el niño no solo tiene problemas con el calzado, con la actividad, sino que además es un pie que estando descalzo molesta porque es disfuncional. Esos son los casos que requieren cirugía que es la única herramienta de corrección de la que disponemos.”

- ¿Que importancia tiene la actividad física en la corrección del pie plano?

“La actividad física es beneficiosa para los niños que tienen pie plano, caminar, saltar, correr, jugar, todo lo que es facilitar espacio y tiempo para que el niño juegue, corra, no importa si hace o no hace deporte. Hablamos de jugar, saltar, correr, y si lo hace descalzo mejor. Lo que buscamos es un pie fuerte, flexible, que se adapte al terreno. El uso de plantillas y zapatos ortopédicos inhiben esa posibilidad, por esa razón ya casi no se recomiendan mas que en casos muy especiales. ”

-Entonces el calzado influye en la mejoría

“El calzado ideal debe ser lo más parecido a andar descalzo, con algo de amortiguación, pero fundamentalmente blandito, que le permita al pie trabajar casi casi como si estuviera descalzo. Si necesitáramos calzado hubiéramos nacido con ellos, como las vacas y caballos, sin embargo, nacemos descalzos.”