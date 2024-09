Banco de Pelucas: trabajando por una mejor calidad de vida para pacientes oncológicos

El ministro de Salud Pública de la provincia, doctor Luis Medina Ruiz, se reunió en su despacho a referentes del Banco de Pelucas, así como beneficiarios del trabajo que realizan en el taller ubicado en el Departamento de Operativos Móviles. El proyecto nació con el objetivo de brindar más calidad de vida a las personas con cáncer. El servicio es totalmente gratuito.

La referente del Programa de Cáncer de Mama, a cargo del Tráiler de Ginecología Integral, doctora Stella Esquivel, acompañó la entrega de pelucas a pacientes oncológicos que se encuentran siendo tratados con quimioterapia.

“Vemos la importancia de la entrega de estas pelucas, que son realizadas en el taller del Ministerio de Salud Pública, para la autoestima de estas personas. Influye en el ánimo y en la predisposición del paciente para seguir adelante en el tratamiento”, contó la profesional, y destacó la presencia estatal en el aspecto emocional de los pacientes.

Augusto Cortez, encargado del Banco de Pelucas, explicó que se viene trabajando desde los últimos siete años, entregando pelucas a aquellos pacientes que, cumpliendo los requisitos, así lo necesiten, en tanto que subrayó que la entrega es totalmente gratuita, por medio de un contrato.

El taller está situado en calle Italia 1919 y el horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 13 horas. Las personas interesadas pueden acercarse a consultar tanto para acceder al beneficio, como para donar cabello para la confección de las pelucas.

“Mínimo necesitamos 30 centímetros para el armado y confección de pelucas. Quiero resaltar que nosotros las entregamos gratuitamente. Por medio de un contrato las pacientes la tendrán lo que dure el tratamiento”, subrayó Cortez, quien informó que, desde el comienzo del programa, se realizaron más de 8.000 de estas prótesis capilares.

Sobre los requisitos para acceder a los beneficios del Banco, el referente destacó que son pocos y que se les solicitan a la paciente y a un garante. Con esos datos se conforma una carpeta que se debe presentar ante el Ministerio de Salud Pública, para que, tras su aprobación, se pueda acceder a una peluca, que se elabora específicamente para el paciente, o bien se entrega de las que ya se encuentran en existencia.

En tanto, Alejandra Ávila paciente oncológica, detalló que fue gracias a su hermana que conoció el Banco de Pelucas: “Yo estaba al borde de la depresión y cuando mi hermana me dijo de esta posibilidad de tener una peluca, me cambió la vida. Cuando llegué me dijeron que elija la que más me guste y me sentí feliz”, expresó emocionada.

Agustina Coronel, paciente beneficiaria del Banco de Pelucas, confesó su duro paso por las sesiones de quimioterapia por su linfoma: “Antes de pasar por esto una no se da cuenta de la importancia en la autoestima que tiene el cabello. En el momento en que se te empieza a caer el pelo es traumático y este Banco es una luz de esperanza porque nos acompaña psicológica y emocionalmente, por lo que les agradezco mucho”.

Por último, Alejandro Coronel, papá de la paciente, en la oportunidad expresó su agradecimiento al titular de la Cartera Sanitaria por propiciar este taller que apoya desde lo emocional a muchas personas que transitan la enfermedad: “Para los papás y parientes de pacientes oncológicos el Banco de Pelucas es algo muy importante, no solo por lo estético, sino por lo psicológico que ayuda mucho en el tratamiento”, a la vez que destacó la calidez de la atención que recibió en el taller, así como la calidad de los productos que en el se realizan.