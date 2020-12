Después de un mes internado en el Hospital Materno Infantil, el pasado 11 de diciembre murió un niño de cuatro años que padecía síndrome urémico hemolítico. Un pancho en mal estado le habría provocado la infección aunque no se descarta que hayan sido otros factores.

Materno Infantil Salta

La mamá del pequeño contó a través de su cuenta en Facebook que su hijo comenzó a sentirse mal después de comer un pancho. Como vomitaba y le dolía la panza, lo llevó al hospital del municipio salteño de La Merced. Allí le inyectaron un calmante pero su cuadro no mejoró, al contrario, empeoró progresivamente. “Gritaba, se me tiraba en el piso por los fuertes cólicos”, relató.

Al día siguiente lo derivaron al Hospital Materno infantil, en la capital salteña, donde le diagnosticaron síndrome urémico hemolítico aunque no precisaron si lo adquirió al comer el pancho. Resaltaron que las bacterias ingresan por alimentos mal lavados o carne mal cocinada. En una cuestión de días, el niño tuvo anemia, desnutrición y un cuadro renal agudo. Murió días después en la terapia intensiva.

“El nefrólogo ya me había dicho que mi hijo quedaría con un cuadro renal crónico, que se tendría que hacer diálisis toda su vida. Quizás Dios no quiso que mi papi sufriera y decidió llevarlo con él. Ya se me murió mi hijito y no quiero que no pase esto con otro niño inocente”, concluyó la mujer.

El síndrome urémico hemolítico (SUH) es una enfermedad causada por una bacteria productora de una toxina, que suele estar presente en los alimentos y en el agua. Tanto en niños como en adultos, esta es una enfermedad grave que trae muchas complicaciones y puede producir la muerte.