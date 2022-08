Un gendarme contrató a una trabajadora sexual y le pidió hacer videollamada para que lo mirara mientras abusaba a su hijastra de 7 años en Salta

Un gendarme de Tartagal contrató a una trabajadora sexual de Buenos Aires y le pidió que le mandara contenido erótico mientras abusaba de su hijastra de 7 años. Al recibir la terrible propuesta, la mujer se contactó con las autoridades de Salta y denunció al hombre, quien fue detenido al igual que la madre de la menor por ser cómplice.

El hombre de 35 años fue identificado como T. V, es estudiante de abogacía y trabaja en el Escudrón 54 de Aguaray, oriundo de Buenos Aires pero residente de Tartagal. Desde la ciudad norteña, el gendarme se contactó con la trabajadora sexual de la capital del país a través de mensajes por celular.

Cuando comenzaron a hablar, la mujer le vendió contenido erótico por 8 mil pesos. Después de intercambiar mensajes varias veces, el hombre le confesó a la trabajadora que había abusado más de una vez de su hijastra de 7 años, luego le pidió hacer videollamada para que realizara su trabajo mientras él abusaba de la menor.

Al leer la terrible propuesta, la mujer buscó datos del violador y le pidió una foto de su cara, pero no logró conseguirla. Después de una investigación, pudo obtener su perfil en las redes sociales e intentó contactarse con la familia de la pequeña, pero quedó más sorprendida aún.

El chat entre el gendarme y la trabajadora sexual. Foto: El Tribuno

En comunicación con la mamá de la niña, le dijo que como madre que es “le pedía por favor que la proteja de este degenerado y lo único que me pidió es que no lo vaya a denunciar y no cuente nada”, declaró la porteña.

En la desesperación por la menor de edad, la trabajadora sexual habló con la prensa del norte para visibilizar el caso. También, se contactó con la Gendarmería de Salta para denunciar al pedófilo y que tomen las medidas necesarias.

Este sábado por la mañana detuvieron al gendarme y a la madre de la nena, una docente del nivel inicial. Además, las autoridades hicieron dos allanamientos secuestraron celulares y computadoras del domicilio de la pareja.

La conversación entre la trabajadora sexual y la madre de la víctima. Foto: El Tribuno

El gendarme de Salta acusado de abusar de una nena de 7 años seguirá detenido y el caso pasará a la justicia provincial

Después de darse a conocer el caso y los chats entre el gendarme y la trabajadora sexual, Eduardo Villalba, juez federal, ordenó la detención del presunto violador. Después de una larga investigación, el caso quedó en manos de Julio Leonardo Bavio, quen ratificó el arresto y pidió un profundo análisis de los hechos.

Además, al tratarse de un caso dentro de una fuerza federal y con una víctima menor de edad, la causa llegó a la justicia provincial. Según El Tribuno, hasta el momento el caso se trataría de abuso sexual con varios agravantes, pero no resulta un delito a tratar dentro del fuero federal.

Ahora se esperan posibles hipótesis sobre lo ocurrido en la vivienda de la menor de edad, quien se está realizando diferentes estudios médicos para verificar cuál es su estado.