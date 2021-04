Tras la crisis económica establecida por la pandemia de coronavirus el año pasado, muchos empresarios y trabajadores del sector turístico esperaban que el 2021 les permitiera recuperarse. Lamentablemente, las nuevas medidas restrictivas que anunció el Gobierno Nacional en el día de ayer generaron nuevas incertidumbres.

Durante el discurso desde la Quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández declaró que todos los viajes de grupales, de estudio y de grupos turísticos del país se suspenden. Por esta razón, ya se empezaron a generar numerosas cancelaciones de viajes en las agencias de Salta.

Teleférico San Bernardo. imagen ilustrativa

En diálogo con el medio El Tribuno, el presidente de la Asociación Salteña de Agencias de Turismo, Gustavo Di Mecola sostuvo que una vez más se responsabiliza al sector turístico por la situación epidemiológica, y que está en contra de esta medida. Además, sostuvo que por el momento no queda claro cómo se define o determina a un “grupo” de turistas, por lo que se espera el Decreto de Necesidad de Urgencia para poder tomar una decisión.

Las medidas recientemente anunciadas generaron cancelaciones, cambios de fechas y se frenaron todas las ventas y cotizaciones hasta el momento. Ya se genera intranquilidad entre los turistas, por la falta de claridad en el anuncio. Muchas personas se comunicaron con las agencias de viajes para pedir información, pero desde allí tampoco pueden responder.

Por el momento, sigue habilitado el turismo interno.

Finalmente, el representante sostuvo que “el turismo no contagia. Está demostrado que nosotros nos cuidamos y mantenemos los protocolos, es un sector muy responsable y ya lo demostramos. Obviamente hay agencias que no hacen las cosas bien, pero no es justo que paguemos todos por algunos irresponsables.”