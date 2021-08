En un descargo en su Instagram, la comediante y exparticipante de La Academia Mar Tarrés estalló contra el panel de Karina Mazzocco por las preguntas que le realizaron durante el programa. La influencer publicó un video de 14 minutos donde realizó un descargo en contra de los cuestionarios que recibió, a los que tildó de gordofóbicos.

Luego de su pasada por A la tarde, la comediante compartió este video que inicia sosteniendo su indignación porque un periodista debería instruirse antes de realizar un panel. “La primera pregunta que me molestó mucho y que es triste hacerla en televisión fue ¿vos te sentís cómoda con tu cuerpo?”, inicia la modelo talla grande. Sobre esta pregunta detalla que no suma, que es intrusivo preguntarle a alguien si está cómodo con su cuerpo o su peso cuando se ve que es gorda.

La comediante tildó de gordofóbicas a las preguntas que recibió en "A la tarde". @martarresok_ | Instagram

Además, Mar destacó que insistir en que las personas gordas están enfermas es un concepto que no acompaña a la definición de salud a nivel mundial. “Nosotros nos pasamos toda la vida haciendo dieta y no logramos bajar de peso”, agregó. “Hay muchos privilegios de ser flacos que los gordos en este mundo no los tenemos”, continúa su descargo, agregando que nadie quiere ser gordo, “pero es lo que me tocó ser entonces me acepto”.

La influencer recordó también que no debe usarse el término obeso, pues significa “persona que come para engordar”, y que nadie elige ser gordo en un mundo donde lo privilegiado es ser flaco; ser gordo es un tipo de metabolismo, y que se puede ser sano y gordo. “Los activistas no buscamos normalizar la gordura, sino a la gente gorda”, recordó. El video también se viralizó porque Mar sostiene que, así como se consiguió el cupo de trabajo trans, debería hacerse lo mismo con las personas gordas, porque “ser gordo en este país es no tener buena presencia”.