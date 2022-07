El caso de Alejandro Benítez sigue dando que hablar en Argentina y Bolivia. En medio de tanta tristeza y dolor, Claudia Vilte, la esposa de la víctima, habló sobre la tragedia y expresó que la actitud de los médicos del país vecino es de total “inhumanidad” porque “no quisieron darle atención médica”.

Tras la discusión entre cancillerías por la falta de atención médica de Bolivia a un argentino, la mujer del docente habló porque no quiere que nadie más tenga que sufrir lo que le toca en este momento a ella y sus hijos.

En diálogo con El Tribuno, Vilte declaró que la última vez que habló con su esposo y padre de sus cuatro hijos, fue unos minutos antes de que ocurriera el accidente. Mientras transita su duelo, manifestó que la familia ya no quiere hablar del tema, pero “algo tiene que cambiar”. Por eso decidió contar qué le dijo su esposo en la última llamada.

“Mi esposo no se iba a ir sin plata; él llevaba 25 mil pesos argentinos que cambió y le dieron 700 bolivianos. Me lo dijo por teléfono y los amigos aseguran que antes del accidente prácticamente no habían gastado nada”, ratificó la mujer.

Cuando la familia recibió las pertenencias de Benítez, la policía le devolvió 40 pesos bolivianos, de los cuales 30 se los quedaron porque era para pagar los gastos que habían tenido por el accidente.

Alejandro Benítez, el salteño que falleció en Bolivia por falta de atención médica. Foto: Archivos

“A la actitud de esos monstruos que lo dejaron morir sin atenderlo, se suma esa corrupción con una persona que ya estaba muerta”, expresó Claudia. Según las palabras de la esposa del profesor, Alejandro tenía pensado ir a Santa Cruz de la Sierra, pero cambió el destino.

“No sé muy bien los detalles porque hablar por teléfono con él era dificultoso porque la comunicación telefónica no era buena, había muy poca señal”. Cuando la pareja habló el salteño le dijo a su mujer que había cambiado 25 mil pesos argentinos y que le dieron 700 pesos bolivianos. Además, le había quedado plata argentina. Así que “iba todo bien, estaba muy contento”, relató ella.

En cuanto a la motocicleta que quedó en Bolivia, la compañera de vida de Benítez, contó que su yerno se va a encargar de ese trámite que será “muy engorroso, pero tenemos que hacerlo”.

Una vez más, Claudia hizo hincapié en que su esposo murió “por la falta de humanidad de esos monstruos que no quisieron atenderlo porque no querían recibir plata argentina. La policía entregó solamente $10 bolivianos cuando sabemos que tenía 700 bolivianos y más plata argentina”, afirmó.

Por último, la mujer dijo que al principio nadie los escuchaba pero “ahora sé que llaman desde la Cancillería y no sé de qué otros lugares pero entonces éramos solo nosotros”, concluyó Claudia.