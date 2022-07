La noticia de Alejandro Benítez, el salteño que sufrió un accidente en Bolivia y no fue atendido por tener pesos argentinos, generó gran indignación en la provincia. Uno de sus amigos difundió un audio lleno de angustia y frustración.

La víctima, que era un profesor recientemente jubilado, se accidentó en moto en el país vecino sobre la ruta entre Cochabamba y Santa Cruz. Durante dos horas aguardó para ser atendido, pero finalmente la asistencia médica no llegó y falleció por las heridas.

Entre lágrimas y sollozos, su amigo contó cómo experimentó lo sucedido: “No nos quisieron dar una ambulancia, no nos la quisieron dar. Querían que paguemos. Les dije ‘Te doy todos los pesos argentinos que tengo, pero traémelo en una ambulancia’”.

Aseguró que el personal boliviano solo aceptaba su moneda, pero en General Mosconi -la ciudad de donde era Alejandro- no tenían dónde hacer los cambios. El desgarrador audio fue difundido por El Tribuno.

“Mi amigo se está muriendo. Te dejo mi moto, quedate con mi moto, pero conseguime una ambulancia. No quería, no querían”, recordó con un nudo en la garganta y un llanto que no lo dejaba hablar demasiado.

Como otra alternativa, su amigo les pidió que le entregaran la moto del profesor salteño junto a sus pertenencias, por si él tenía pesos bolivianos guardados, pero la policía había secuestrado todos los elementos.

Alejandro Benítez, el salteño que murió por un trato inhumano en Bolivia.

“Él murió por eso, nunca nos quisieron dar la ambulancia”, finalizó el hombre. Benítez estuvo más de una hora tirado en una cinta asfáltica y, luego, otra hora más en una sala de primeros auxilios precaria.