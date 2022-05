El exdiputado peronista por Salta, Juan Emilio Ameri, generó gran escándalo cuando, en plena sesión legislativa por Zoom, besó los pechos de su pareja. Ahora, el funcionario irá a juicio debido al delito de “estorbo del acto funcional”.

Su accionar lo obligó a renunciar a su banca y fue imputado por exhibiciones obscenas, según dispuso el magistrado federal de Revisión, Alejandro Augusto Castellanos. Durante aquella audiencia del 10 de septiembre del 2021, el fiscal Francisco Snopek luego aprobó la acusación penal.

La escena íntima entre el exlegislador y su pareja fue captada por su computadora. A su vez, el episodio se vio en la pantalla grande instalada en la Cámara baja en el marco de la pandemia.

El escándalo se desató el 24 de septiembre de 2020 a las 17:20 de ese día. Según informó Clarín, el fiscal de la causa detalló: “Cuando el diputado Carlos Heller hacía uso de la palabra en el marco del debate sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema jubilatorio y refinanciación de las deudas de la provincia con la ANSES, se observó una situación anormal”.

Emilio Ameri irá a juicio por el delito de “estorbo del acto funcional”.

En base a lo que se vio en la transmisión, una mujer se acercó al exdiputado, se sentó sobre sus piernas y tuvieron intimidad. Tras el episodio, Ameri, también militante de la agrupación kirchnerista de Salta, El Aguante, pidió disculpas y argumentó que pensó que no estaba conectado.

“No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió”, se disculpó. Horas más tarde tomó la decisión de renunciar a la banca y como reemplazo quedó Sergio Leavy, actual senador nacional.

Cuáles fueron las denuncias que el exdiputado Emilio Ameri recibió

Ese mismo día, la denuncia fue efectuada por el abogado Federico Alejandro Dávila ante la Secretaría General en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. También hubo intervención del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6 por el delito de exhibiciones obscenas.

A esto se le sumó otra acusación similar radicada por Fernando Miguez, periodista y presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, quien en 2016 también había denunciado al exgobernador bonaerense, Daniel Scioli, por estafa y encubrimiento, y a otras figuras políticas de distintos partidos.

El exdiputado Ameri fue imputado por exhibiciones obscenas e irá a juicio.

“Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió”, redactó Ameri a Sergio Massa, presidente de la Cámara baja, en una carta.