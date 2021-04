El martes pasado un motociclista que atropelló, arrastró y le pateó la cara a una niña de 3 años en el barrio salteño Pilar. Luego huyó y horas más tarde se entregó pero el juez de Garantías 3, Antonio Pastrana, lo dejó en libertad. Ahora la causa está en manos del fiscal penal, Ramiro Ramos Osorio, quien ordenó una serie de pericias para determinar la responsabilidad del joven en los hechos, una de ellas es el cotejo genético de restos de cabello que quedaron enredados en la rueda del vehículo.

Sofía, de 3 años, cruzaba la calle con su hermano de 12 años para encontrarse con su madre que estaba del otro lado cuando la motociclista la envistió. Y no sólo eso. También la arrastró durante unos metros y luego el conductor le pateó la cara para poder escapar. El hombre se presentó en la comisaría acusando que lo estaban escrachando y amenazando, también aseguró que él no tenía nada que ver. Pedimos su detención pero no se hizo lugar al pedido. Está imputado por lesiones leves culposas en siniestro vial agravado y lesiones leves de carácter doloso.

Cuando los investigadores corroboraron que la moto era del joven fueron a su casa y la secuestraron, por orden del fiscal. En la rueda delantera encontraron cabellos que serán sometidos a pericias genéticas para determinar su autoría. Ramos Osorio aclaró que más allá del resultado del cotejo de cabellos, la causa cuenta con testigos elocuentes como la madre de la menor y una pareja que vio el siniestro con detalle. “Tenemos datos suficientes como para materializar la acusación y llegar a juicio público”, remarcó. “En una cámara de seguridad no quedó registrado el momento del impacto pero si elementos probatorios porque las imágenes son muy nítidas. Se puede ver el vehículo y comprobar que esta persona pasó por el lugar donde se produce el impacto. Nos muestra que es la única moto de esas características que en ese horario con esa persona manejándolo sin casco y con barbijo pasa por el lugar”, explicó en una entrevista con Central Policial por CNN Salta.