Durante su paso por Salta con la gira de “Una semana nada más”, Gimena Accardi y Nico Vázquez vivieron un incómodo momento en un entrevista con un medio local. Junto a su Benjamín Rojas, su compañero de elenco, la pareja fue consultada acerca de su eventual paternidad y la furia de ambos se hizo notar.

El trío actoral protagonizó una entrevista en el lobby del hotel de la ciudad donde se están hospedando para enviar un saludo al programa sobre la farándula argentina “Sector Vip”, pero la situación se salió de control cuando la periodista Laura Ibáñez les preguntó a la pareja en forma directa: “¿Cuándo van a ser papás? ¿Están buscando..?”.

Nico Vázquez suspendió la función de Una Semana Nada Más cuando ya había comenzado. ¿Qué pasó?

En ese momento, los tres quedaron atónitos ante la inesperada consulta. Gimena hizo un gesto de sorprendida a cámara y luego salió del cuadro. Nico buscó cortar con la nota y Rojas consideró: “Ah, que pregunta íntima”.

Pero lo peor ocurrió por fuera de cámara. La cronista detalló: “En un momento Gimena sale, me mira, hace un gesto y se va al costado, habla con una persona del staff de ella y les dice ‘esta hija de... mirá lo que me viene a preguntar’, me insulta, después vuelve y me dice: ‘Me cagaron el día’. En ese momento sentimos una falta de respeto muy grande hacia nosotros”.

Jimena Accardi y Nicolás Vázquez al ser consultados sobre cuándo serán padres.

Y siguió: “Nico Vázquez y Benjamín Rojas se quedaron y nos dijeron cuál era el rol del periodista, después Nico me dijo ‘de mujer a mujer cómo vas a preguntar esto’. Pasamos vergüenza, vino toda la gente del hotel, de la producción de ellos, obviamente le pedimos disculpas”.

El corte del ciclo fue pasado en “Intrusos” donde Maite Peñoñori luego comentó: “Ellos son buena onda y dan notas siempre. Sí, me reconocen que estaban cansados, pero hicieron el saludo”.

El pedido de disculpas de la periodista salteña

En comunicación con el ciclo conducido por Flor de la V, Laura Ibáñez se sinceró acerca del duro momento que le tocó pasar ante la reacción de los actores. Y contó: “Nos dijeron que esperemos que los chicos vengan a Salta para hablar. Ellos llegan y nosotros ahí teníamos un par de regalos para hacerle a los chicos, después nos terminan diciendo que nos podían dar un saludo, entonces les pregunté sobre lo que esperaban del público salteño y lo respondieron bastante bien”.

Luego se sinceró: “La verdad que quizás estuvo mal la pregunta, yo la hice desde el respeto, nunca mencioné ninguna situación previa, lo hice de buena onda basándome en que ellos habían hablado de esto”.