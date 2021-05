El femicidio de Jésica Solís en el barrio San Calixto estremeció a los salteños. La mató su expareja, Ezequiel Domínguez, delante de su hijo de 8 años. La degolló con un cuchillo de cortar pollo y en una aparente actitud de arrepentimiento, quiso ayudarla. No pudo, ya la había asesinado.

Todo sucedió dentro de la pollería de la víctima. En el lugar, además del menor, estaba la actual novia del femicida, quien también está detenida porque observó la situación sin intervenir, también vecinas que llamaron a la Policía e intentaron salvar a Jésica.

Silvana, una de las testigos del hecho indicó que fue a comprar milanesas a Jésica después de las 13.30 y en ese momento ella discutía con el ex. “Le decía que se vaya, que no tenía nada con él y escuché un ruido fuerte del lado de adentro de la casa. La pareja de él (Rocío) estaba sentada, discutían y la chica no hizo nada. Su hijito se desmayó y Ezequiel intentó subirla a la moto para llevarla al médico pero no podía. Le tenía tapada la garganta, le dije a un guardiacárcel que la socorra y ella tenía signos vitales, pero la ambulancia demoró casi 40 minutos. Cuando Ezequiel le soltó el cuello, el de la ambulancia no quiso hacer nada y dijo que ya estaba muerta”, detalló la mujer.

Belén, vecina, amiga y testigo del hecho dio detalles de la relación que tenía con Domínguez. “Él venía a hacer lío por la casa. Yo dos o tres días de la semana me venia a dormir con ella. No sé si habrá una denuncia porque ella le tenía miedo. Sobre el momento del femicidio sostuvo que escuchó a la vecina gritar “que llamen a la policía y a la ambulancia. Lo vi salir al nene lleno de sangre y la chica (Rocío) estaba estaba sentada, pese a que Jésica ya le había dicho que se lo lleve”, destacó.