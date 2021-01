Dos estudiantes del colegio Enrique Cornejo del municipio salteño de Campo Santo se quitaron la vida durante la primera quincena de enero. La cifra preocupa porque hubo otros casos, también de menores de edad, durante el 2020.

El concejal, Juan Carlos Ortega, quien además en profesor del establecimiento educativo, pidió una reunión con la intendente de Campo Santo, Josefa Pastrana, para tratar el tema y tomar medidas de contención desde el Ejecutivo municipal.

“Suicidios a lo largo de los años hubo varios, pero me preocupa que los tiempos entre los casos se vayan acortando. No vamos a poder saber los motivos que los llevaron a quitarse la vida, pero creo que trabajar en la prevención es lo que debemos hacer”, manifestó Ortega a El Tribuno.

Por su parte, la intendente Pastrana explicó que el municipio tiene el proyecto de conformar un equipo multidisciplinario, que estará integrado por psicólogos, médicos clínicos, abogados, psicopedagogos y un sociólogo para acompañar a los jóvenes en situación vulnerable. “En este trabajo estaremos acompañados por el Hospital Joaquín Castellanos. Ellos cuentan con profesionales residentes algunos de los cuales serán destinados para trabajar con nuestro proyecto”, detalló.