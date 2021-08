Días atrás se conoció la noticia acerca de un aborto practicado en el hospital “Juan Domingo Perón” de Tartagal a una mujer que estaba embarazada de seis meses. Esto significa que el procedimiento se realizó fuera del tiempo establecido por la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Tras la denuncia del tío de la joven, la Secretaria de Niñez de Salvador Mazza, de donde es oriunda la madre, Claudia Subelza, confirmó que el abogado de la familia, ya realizó la denuncia penal por homicidio contra el gerente del Hospital de Tartagal, Santiago Payo y la médica que llevó adelante el aborto.

“Mi sobrina es una chica que ha sufrido mucho en la vida, fue abandonada por la madre, finalmente vino a vivir con nosotros, en el seno de nuestra familia. Ella es mamá de una nenita de 2 años. Días atrás me enteré que estaba embarazada. Hablé con mi sobrina pero ella me lo negó. Por supuesto que no le creí y le dije que comprara un test de embarazo. Ella me respondió “bueno, pero antes tengo que ir a Tartagal a ver un tema de un trabajo’”, había contado el tío de la joven a El Tribuno.