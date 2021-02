Como cada 20 de febrero, nuestra provincia conmemora la Batalla de Salta con un feriado provincial. Por esta razón, este sábado habrá algunas modificaciones en los servicios municipales.

La recolección domiciliaria de residuos y el barrido de calles se realizarán del modo habitual, sin ningún cambio. Los balnearios municipales, por su parte, permanecerán abiertos de 14 a 19, y solo se puede asistir con reserva previa a través de la web municipal o de la aplicación Whyline, respetando los protocolos establecidos por coronavirus. Las entradas tienen un valor de $ 53 para menores y $ 67 para mayores.

Este sábado 20 se conmemora la Batalla de Salta, y habrá modificaciones en algunos servicios municipales. Municipalidad de Salta

Los cementerios municipales De la Santa Cruz y San Antonio de Padua solo atenderán guardias para sepelio de 7 a 14; mientras que el mercado San Miguel trabajará de forma normal de 8 a 14 y de 17 a 22. Además, el área de Gestión Integral de Riesgos tendrá guardias normales para el feriado, con un diagrama especial de cobertura en la zona de cobertura del monumento 20 de Febrero, a causa del desfile programado en el lugar.

El Hospital Municipal de Salud Animal no atenderá, retomando sus tareas el lunes. Es el mismo caso en los Consultorios Externos de los Centros Integrales Comunitarios de barrio Unión, Constitución y Limache. El Centro de Adopciones “Nicolás Mancilla” mantendrá sus atenciones para los canes del lugar.

Hospital de Salud Animal. Municipalidad de Salta

La Secretaría de Movilidad Ciudadana tendrá guardias mínimas administrativas, mientras que grúas, patrulleros, motoristas, infantería, bici inspectores, radio operadores y encargados realizarán operativos de control. Educación Vial trabajará de manera normal, para no demorar los cursos ni exámenes teóricos y prácticos, que se tomarán hasta las 12.

No habrá cobro de estacionamiento medido el sábado; y no está permitido el cobro después de las 21 por no estar habilitado el horario nocturno de permisionarios por el Comité Operativo de Emergencias. El Juzgado de 4° Nominación tendrá guardia activa, con teléfonos habilitados en el caso de urgencias al 3875 66-8849 y 3874 64-6889.

Este sábado 20 se conmemora la Batalla de Salta, y habrá modificaciones en algunos servicios municipales. Municipalidad de Salta

La Subsecretaría de Habilitaciones Comerciales no atenderá al público este día, mientras que el Cuerpo de Inspectores de la Subsecretaría de Control Comercial realizará controles en los comercios de la ciudad. Finalmente, la secretaría de Turismo y Cultura mantendrá sus oficinas cerradas, pero atenderá a través del WhatsApp +54 9 387 463-4653.